Logo

Мушкарац избоден док је узимао новац на банкомату: Боре му се за живот

Извор:

Телеграф

23.11.2025

10:55

Коментари:

0
Мушкарац избоден док је узимао новац на банкомату: Боре му се за живот
Фото: Pexels

Језив злочин десио се јутрос у 2.55 на банкомату на Миријеву, када је мушкарац А. Ш. (46) избоден док је подизао новац! Њему се љекари боре за живот.

Како сазнаје ''Телеграф.рс'', свирепи злочин десио се у ситне сате испред банкомата у Миријеву. Иза мушкарца који је подизао новац, ниоткуда се створио човјек који је кренуо мучки да га убада.

Снијег, Кнежево

Република Српска

Није отворено бирачко мјесто у Корићанима код Кнежева

Новац му није узео.

Несрећни мушкарац задобио је тешке повреде након убода у груди, бубреге и ноге.

Подијели:

Тагови:

Београд

pokušaj pljačke

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Иза решетака браћа осумњичена за силовање д‌јечака у Тузли

Хроника

Иза решетака браћа осумњичена за силовање д‌јечака у Тузли

2 ч

0
Излазност бирача у Бијељини мања него на претходним изборима

Градови и општине

Излазност бирача у Бијељини мања него на претходним изборима

2 ч

0
Јокић забиљежио 44 коша, 13 скокова и седам асистенција

Кошарка

Јокић забиљежио 44 коша, 13 скокова и седам асистенција

2 ч

0
Жељка Цвијановић гласала у Бањалуци

Република Српска

Жељка Цвијановић гласала у Бањалуци

2 ч

0

Више из рубрике

Иза решетака браћа осумњичена за силовање д‌јечака у Тузли

Хроника

Иза решетака браћа осумњичена за силовање д‌јечака у Тузли

2 ч

0
Ужас у Србији: Мушкарац (41) претукао мајку у аутобусу, пријетио да ће је убити

Хроника

Ужас у Србији: Мушкарац (41) претукао мајку у аутобусу, пријетио да ће је убити

3 ч

0
Аутомобил након судара завршио у кружном току, има повријеђених

Хроника

Аутомобил након судара завршио у кружном току, има повријеђених

15 ч

0
Аутомобилом ударио трудницу док је прелазила улицу

Хроника

Аутомобилом ударио трудницу док је прелазила улицу

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

12

Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

13

10

У току припреме за Путинову посјету Индији

13

08

Минић гласао у Шамцу

13

03

Обрадовић: Тражим нову хемију тима

13

01

Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner