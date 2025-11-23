Мушкарац избоден док је узимао новац на банкомату: Боре му се за живот

Извор:
Језив злочин десио се јутрос у 2.55 на банкомату на Миријеву, када је мушкарац А. Ш. (46) избоден док је подизао новац! Њему се љекари боре за живот.
Како сазнаје ''Телеграф.рс'', свирепи злочин десио се у ситне сате испред банкомата у Миријеву. Иза мушкарца који је подизао новац, ниоткуда се створио човјек који је кренуо мучки да га убада.
Новац му није узео.
Несрећни мушкарац задобио је тешке повреде након убода у груди, бубреге и ноге.
