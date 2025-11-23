Јокић забиљежио 44 коша, 13 скокова и седам асистенција

Извор:
Кошаркаши "Сакраменто кингса" побиједили су на гостовању "Денвер нагетсе" уз резултат 128:123, а српски кошаркаш Никола Јокић за 37 минута дао је 44 поена, те остварио 13 скокова и седам асистенција.
Јокићу су три асистенције недостајале да забиљежи нови трипл-дабл учинак.
У трећем сусрету ове сезоне први пут су побједу однијели кошаркаши "Сакрамента".
Ни екипа "Денвера" није била комплетна јер се Кристијану Брауну и Џулијану Стротеру на списку повријеђених играча придружио Арон Гордон.
Иако су током већег дијела утакмице били у вођству, "Нагетси" су пред својим навијачима уписали други неуспјех у посљедња четири меча, а укупно четврти од почетка сезоне, док је "Сакраменто" прекинуо низ од осам пораза.
