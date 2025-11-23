Logo

Руски ПВО уништио 75 дронова током ноћи

СРНА

23.11.2025

Фото: Tanjug / AP

Руски системи противваздушне одбране пресрели су и уништили 75 украјинских дронова током протекле ноћи, саопштено је из руског Министарства одбране.

"Током протекле ноћи дежурне снаге противваздушне одбране пресреле су и уништиле шест дронова изнад Црног мора, десет изнад територије Републике Крим, девет беспилотних летјелица у Брјанској области и седам у Вороњешкој области", наводи се у саопштењу.

У саопштењу се наводи да су четири беспилотне летјелице уништене у Краснодарском крају, три у Смоленској области, по двије изнад територије Московске и Белгородске области и по једна у Калушкој и Рјазањској области.

Такође, руски ПВО спријечио је напад украјинске војске на Севастопољ.

"Војска је спријечила напад украјинских оружаних снага у Севастопољу.Противваздушна одбрана је у акцији. Према прелиминарним информацијама, три дрона су оборена изнад мора на значајној удаљености од обале. Спасилачка служба Севастопоља извјештава да ниједан цивилни објект у граду није оштећен", рекао је гувернер Михаил Развожајев.

Развожајев је позвао на смиреност, поштовање мјера безбједности и апеловао на становништов на остану на безбједним мјестима.

