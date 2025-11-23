Расте број обољелих од опасне инфекције

Извор:
Од почетка сезоне, у Републици Српској је пријављено укупно пријављено 24.989 случајева акутне респираторне инфекције (АРИ).
Пријављена су и 2.584 случаја инфекција сличних грипу, док је због тешке акутне респираторне инфекције (САРИ) на болничком лијечењу завршило 470 људи.
Како су саопштили из Института за јавно здравство Српске, највећу учесталост обољења сличних грипу пријавиле су регије Бијељина и Фоча.
Највећи број обољелих од АРИ и ИЛИ инфекција је у узрасној групи 30-64 и 5-14, док су у категорији САРИ инфекција највише оболијевали најмлађи и најстарији.
"Према тренутно доступним подацима Европског центра за контролу болести и Свјетске здравствене организације за 44. Седмицу, активност грипа на регионалном нивоу остаје испод прага сезонске активности. Међутим, индикатори настављају да расту са релативно ниским бројем детекција. Повећање је израженије у установама примарне здравствене заштите. Готово сва детекција вируса грипе била је типа А, при чему је у већини А(Х3) – истичу из ИЈЗ.
Како кажу, већина индикатора САРС‑ЦоВ‑2 активности у регији наставља да опада, са варијацијама међу земљама. XФГ остаје доминантна варијанта корона вируса у региону, а стопа смртности од ковида је ниска.
Активност респираторног синцицијалног вируса расте изнад међусезонских нивоа, али је и даље ниска.
"Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи, неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене, као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије", поручују из ИЈЗ, пише Српскаинфо.
