Обилне падавине покренуле клизишта, погинуло најмање 90 људи

23.11.2025

09:38

Клизишта у Вијетнаму
Фото: Tanjug/AP/Minh Bang

Најмање 90 људи је погинуло, а још 12 се води као нестало након што су вишедневне обилне кише у Вијетнаму довеле до поплава и клизишта.

Вијетнамска влада саопштила је да је широм земље оштећено 186.000 домова и да је више од три милиона грла стоке је настрадало, преноси данас ББЦ, наводећи да званичници процјењују да је штета вриједна више стотина милиона фунти.

Планинска провинција Дак Лак је тешко погођена, са више од 60 смртних случајева од 16. новембра.

Поплаве су најновији екстремни временски догађај који је погодио Вијетнам посљедњих мјесеци, након што су тајфуни Калмаеги и Буалои погодили земљу у размаку од неколико недјеља.

Око 258.000 људи од јутрос је без струје, а дијелови главних ауто-путева и жељезничких пруга су били блокирани, саопштили су званичници.

Војни и полицијски ресурси су мобилисани да помогну у најтеже погођеним подручјима.

Научници објашњавају да је Вијетнам више изложен екстремним временским догађајима због климатских промјена изазваних људским дјеловањем, што је учинило тајфуне јачим и чешћим.

Vijetnam

Поплаве

