Ужас у Србији: Мушкарац (41) претукао мајку у аутобусу, пријетио да ће је убити

23.11.2025
09:20
Полиција у Лазаревцу ухапсила је у петак мушкарца (41) због језивог насиља над мајком.
Осумњичени је најприје током вербалне свађе са мајком пријетио да ће је убити, а након тога јој задао више удараца у предјелу главе.
Потом је мајку, како се сумња, у аутобусу у београдској општини Лазаревац такође рукама више пута ударио у главу пред присутним путницима.
Полиција му је одредила задржавање до 48 сати и писала пријаву за насиље у породици. Истрагу води Општинско јавно тужилаштво у Лазаревцу.
