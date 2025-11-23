Logo

Ужас у Србији: Мушкарац (41) претукао мајку у аутобусу, пријетио да ће је убити

Информер

23.11.2025

09:20

Фото: Танјуг

Полиција у Лазаревцу ухапсила је у петак мушкарца (41) због језивог насиља над мајком.

Осумњичени је најприје током вербалне свађе са мајком пријетио да ће је убити, а након тога јој задао више удараца у предјелу главе.

Жаир Болсонар

Свијет

Болсонаро покушао лемилицом да оштети наруквицу за електронски надзор

Потом је мајку, како се сумња, у аутобусу у београдској општини Лазаревац такође рукама више пута ударио у главу пред присутним путницима.

Полиција му је одредила задржавање до 48 сати и писала пријаву за насиље у породици. Истрагу води Општинско јавно тужилаштво у Лазаревцу.

