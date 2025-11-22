Logo

Аутомобилом ударио трудницу док је прелазила улицу

У Радничкој улици у Лесковцу, вечерас нешто прије 19 часова, дошло је до саобраћајне незгоде у којој је повријеђен пјешак, потврђено је Решетки у Полицијској управи.

Према првим информацијама, возач „ладе ниве“ ударио је трудницу која је прелазила улицу, а хитна помоћ ју је одмах превезла у Ургентни центар Опште болнице Лесковац.

Трудница је задобила повреде главе, потврђено је Решетки. Она се тренутно налази на посматрању у Општој болници Лесковац.

Подсјетимо, према првим информацијама, возач „ладе ниве“ ударио је трудницу док је прелазила улицу, након чега је хитна помоћ одмах превезла у Ургентни центар.

