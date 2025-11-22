Logo

Детаљи језивог убиства: Мушкарца (46) сјекиром ударали до смрти, па побјегли

Телеграф

22.11.2025

21:21

Фото: Танјуг/АП

Брзом и ефикасном акцијом полиције расвијетљено је убиство четрдесетшестогодишњег мушкарца из Пожаревца. Ухапшени су Г. С. (41) из овог града и Ж. Н. (35) из Великог Градишта, због сумње да су извршили ово кривично дјело у саизвршилаштву.

Сумња се да је Ж. Н. неутврђеног дана у периоду између 10. и 17. новембра ове године сјекиром убио четрдесетшестогодишњег мушкарца задавши му више удараца у главу. Потом је заједно са Г.С. који је присуствовао извршењу кривичног дјела, напустио кућу.

Јована Јеремић

Сцена

Сви и даље брује о скандалу у емисији Јоване Јеремић

Полиција је тијело мушкарца (46), након пријаве његовог нестанка, затекла у спаваћој соби, у кући у којој је претходна два мјесеца становао заједно са Ж. Н.

На основу предлога Вишег јавног тужилаштва у Пожаревцу, судија за претходни поступак је осумњиченом Г. С. одредио мјеру притвора до 30 дана, док је Ж. Н. након расписане потраге и интензивног оперативног рада полиције, јутрос пронађен и ухапшен, а по налогу надлежног тужилаштва, одређено му је задржавање до 48 сати.

Убиство

Požarevac

