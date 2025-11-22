Дијете (4) задобило повреде главе приликом судара: Возачи се након удеса потукли

Извор:
Телеграф
22.11.2025
16:15
Коментари:0
Дијете (4) повријеђено је данас у судару у Тошином бунару код броја 174.
Како сазнаје Телеграф.рс, након судара два аутомобила, возачи из оба аутомобила су излетјели из аута па се потукли.
Свијет
Лажни полицајци украли предмете у вриједности од 830.000 евра
Мушкарац од 22 године добио је ударац у главу и превезен је у Ургентни центар.
Дијете од 4 године које је повријеђено у судару пребачено је у Тиршову. Дијете има повреду главе.
Свијет
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Љубав и секс
3 ч0
Регион
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
19
22
19
21
19
15
19
15
19
12
Тренутно на програму