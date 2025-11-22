Logo

Дијете (4) задобило повреде главе приликом судара: Возачи се након удеса потукли

Телеграф

22.11.2025

16:15

Дијете (4) задобило повреде главе приликом судара: Возачи се након удеса потукли
Дијете (4) повријеђено је данас у судару у Тошином бунару код броја 174.

Како сазнаје Телеграф.рс, након судара два аутомобила, возачи из оба аутомобила су излетјели из аута па се потукли.

Мушкарац од 22 године добио је ударац у главу и превезен је у Ургентни центар.

Дијете од 4 године које је повријеђено у судару пребачено је у Тиршову. Дијете има повреду главе.

Саобраћајна несрећа

povrijeđeno dijete

