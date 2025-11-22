Предсједник Ирана: Морамо преселити главни град

Извор:
Ирански предсједник Масуд Пезешкиан изјавио је да је пресељење иранског главног града из Техерана постало неизбјежно, наводећи пренасељеност и ограничене ресурсе воде.
Говорећи на овоседмичном састанку у Казвину, Пезешкиан је потврдио да Техеран не може издржати даљњу изградњу или раст становништва.
Напоменуо је да би пренос воде из Перзијског залива био изузетно скуп, објашњавајући да иако Иран није имао довољно средстава када је план пресељења главног града први пут предложен, пресељење се сада сматра нужним.
Влада је идентификовала неразвијену регију Макран у југоисточном Ирану као локацију за будући главни град. Није објављен временски оквир за пресељење.
Влада криви климатске промјене и санкције
Бехзад Парса, директор Техеранске регионалне водоводне компаније, саопштио је прошле седмице како је ниво воде пао за 43 одсто у односу на прошлу годину. Брана Амир Кабир остала је с тек 14 милиона кубних метара воде, што чини осам одсто капацитета.
Смањење притиска воде започело је широм града, а званичници тихо упозоравају да би славине ускоро могле потпуно пресушити.
Влада за иранску водну кризу криви климатске промјене и санкције. Али истина, како ирански стручњаци за воду наглашавају, лежи у деценијама људских погрешака: прекомјерној изградњи брана, исушивању водоносника и политизацији управљања ресурсима.
Између 2012. и 2018. Иран је више него удвостручио број својих брана, с 316 на 647, од којих су многе изграђене без процјене утицаја на околину. Резултат је мрежа пропадајућих резервоара, колапс подземних вода и губитак 25 одсто градске воде због пропадајућих цјевовода.
