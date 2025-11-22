Logo

Предсједник Ирана: Морамо преселити главни град

Извор:

Индекс

22.11.2025

16:03

Коментари:

0
Техеран Иран
Фото: Pexels/Kamran Gholami

Ирански предсједник Масуд Пезешкиан изјавио је да је пресељење иранског главног града из Техерана постало неизбјежно, наводећи пренасељеност и ограничене ресурсе воде.

Говорећи на овоседмичном састанку у Казвину, Пезешкиан је потврдио да Техеран не може издржати даљњу изградњу или раст становништва.

horoskop

Занимљивости

За само један знак стижу бољи дани: Сљедећа година биће им најбоља у животу

Напоменуо је да би пренос воде из Перзијског залива био изузетно скуп, објашњавајући да иако Иран није имао довољно средстава када је план пресељења главног града први пут предложен, пресељење се сада сматра нужним.

Влада је идентификовала неразвијену регију Макран у југоисточном Ирану као локацију за будући главни град. Није објављен временски оквир за пресељење.

Влада криви климатске промјене и санкције

Бехзад Парса, директор Техеранске регионалне водоводне компаније, саопштио је прошле седмице како је ниво воде пао за 43 одсто у односу на прошлу годину. Брана Амир Кабир остала је с тек 14 милиона кубних метара воде, што чини осам одсто капацитета.

пар, љубав

Љубав и секс

Шта мушкарац поручује када не жели да вас држи за руку у јавности?

Смањење притиска воде започело је широм града, а званичници тихо упозоравају да би славине ускоро могле потпуно пресушити.

Влада за иранску водну кризу криви климатске промјене и санкције. Али истина, како ирански стручњаци за воду наглашавају, лежи у деценијама људских погрешака: прекомјерној изградњи брана, исушивању водоносника и политизацији управљања ресурсима.

Између 2012. и 2018. Иран је више него удвостручио број својих брана, с 316 на 647, од којих су многе изграђене без процјене утицаја на околину. Резултат је мрежа пропадајућих резервоара, колапс подземних вода и губитак 25 одсто градске воде због пропадајућих цјевовода.

Подијели:

Тагови:

Teheran

Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Малољетнице уцјењивале вршњакињу да ће објавити њен експлицитни снимак

Регион

Малољетнице уцјењивале вршњакињу да ће објавити њен експлицитни снимак

3 ч

0
Пустите ме да га видим задњи пут: Потресне сцене на мјесту убиства Тадије

Хроника

Пустите ме да га видим задњи пут: Потресне сцене на мјесту убиства Тадије

3 ч

0
Ево када се очекује топљење снијега

Друштво

Ево када се очекује топљење снијега

3 ч

0
Snijeg Rumunija

Регион

Олујна бура рушила стабла у Ријеци, повријеђена Италијанка

4 ч

0

Више из рубрике

Орбан: Европа бира између мира и трагичних посљедица

Свијет

Орбан: Европа бира између мира и трагичних посљедица

4 ч

0
Аутобус превоз

Свијет

Аутобус пун путника слетио у јарак

4 ч

0
Медведев одговорио Зеленском: Крвави кијевски кловн

Свијет

Медведев одговорио Зеленском: Крвави кијевски кловн

5 ч

0
Katolički sveštenik

Свијет

Папа прихватио оставку шпанског бискупа након оптужби за сексуално злостављање

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјеката

19

21

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

19

15

Све спремно за пријевремене изборе

19

15

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјекатa

19

12

Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner