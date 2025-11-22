Шта мушкарац поручује када не жели да вас држи за руку у јавности?

Извор:
Држање за руку није само гест, то је порука да сте тим, да сте избор, да нисте „тајна“. Када мушкарац то упорно избјегава, важно је питати се шта заправо крије.
Неки мушкарци заиста нису љубитељи јавног показивања емоција, али избјегавање држања за руке често носи дубљу поруку него што изгледа.
Ако покушавате да га ухватите за руку, а он то прихвата само када сте сами, то је сигнал који не треба да игноришете.
Такво понашање говори да можда није поносан на ваш однос или да не жели да други знају да сте заједно. У пракси, он покушава да пошаље поруку околини да веза за њега није нешто што жели да представи јавно.
А често се уз овакво понашање појављују и други опасни гестови:
Ако сте "невидљиви" у његовом свијету, то је јасан знак да вас не види као важан дио свог живота.
Овакво умањивање односа показује да бјежи од дефинисања везе.
Избјегавање физичке блискости, чак и минималне, говори да му није пријатно да вас прикаже као партнерку.
Ако увијек окреће екран, закључава га чим приђете или се љути када га питате нешто најосновније — могуће је да скрива комуникацију са другима.
Такав "преокрет" често указује да се боји како ће други протумачити вашу блискост или да жели да веза остане неформална.
Ако вас не укључује у важне догађаје, путовања или окупљања, поручује да вас не види дугорочно.
Емотивна недоступност уз истовремено уживање у пажњи и повластицама везе, то је рецепт за емотивно замагљивање и повређивање.
Када се ови гестови понављају, они указују на то да партнер можда не стоји чврсто иза везе или да скрива свој статус.
А у здравом односу, партнер не крије, већ се поноси тиме што је са вама.
