Logo

Шта мушкарац поручује када не жели да вас држи за руку у јавности?

Извор:

Супержена

22.11.2025

15:48

Коментари:

0
Шта мушкарац поручује када не жели да вас држи за руку у јавности?
Фото: Unsplash

Држање за руку није само гест, то је порука да сте тим, да сте избор, да нисте „тајна“. Када мушкарац то упорно избјегава, важно је питати се шта заправо крије.

Неки мушкарци заиста нису љубитељи јавног показивања емоција, али избјегавање држања за руке често носи дубљу поруку него што изгледа.

Telefon-011025

Регион

Малољетнице уцјењивале вршњакињу да ће објавити њен експлицитни снимак

Ако покушавате да га ухватите за руку, а он то прихвата само када сте сами, то је сигнал који не треба да игноришете.

Такво понашање говори да можда није поносан на ваш однос или да не жели да други знају да сте заједно. У пракси, он покушава да пошаље поруку околини да веза за њега није нешто што жели да представи јавно.

Држање за руку није само гест, то је порука да сте тим, да сте избор, да нисте „тајна“. Када мушкарац то упорно избјегава, важно је питати се шта заправо крије.

А често се уз овакво понашање појављују и други опасни гестови:

1. Избјегава да вас представи пријатељима и породици

Ако сте "невидљиви" у његовом свијету, то је јасан знак да вас не види као важан дио свог живота.

Policija Srbija Mladenovac

Хроника

Пустите ме да га видим задњи пут: Потресне сцене на мјесту убиства Тадије

2. Прича о вама неодређено или вас назива само "другарицом"

Овакво умањивање односа показује да бјежи од дефинисања везе.

3. Држи дистанцу када сте међу људима

Избјегавање физичке блискости, чак и минималне, говори да му није пријатно да вас прикаже као партнерку.

4. Телефон чува као државну тајну

Ако увијек окреће екран, закључава га чим приђете или се љути када га питате нешто најосновније — могуће је да скрива комуникацију са другима.

5. Хладан је у друштву, а њежан само у приватности

Такав "преокрет" често указује да се боји како ће други протумачити вашу блискост или да жели да веза остане неформална.

Бањалука, вријеме, снијег

Друштво

Ево када се очекује топљење снијега

6. Планове прави без вас

Ако вас не укључује у важне догађаје, путовања или окупљања, поручује да вас не види дугорочно.

7. Оправдава се да "није спреман", али све предности везе радо користи

Емотивна недоступност уз истовремено уживање у пажњи и повластицама везе, то је рецепт за емотивно замагљивање и повређивање.

Када се ови гестови понављају, они указују на то да партнер можда не стоји чврсто иза везе или да скрива свој статус.

snijeg rumunija

Регион

Олујна бура рушила стабла у Ријеци, повријеђена Италијанка

А у здравом односу, партнер не крије, већ се поноси тиме што је са вама.

Подијели:

Таг:

љубавни проблеми

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Реља Поповић подигао Секу Алексић

Сцена

Реља Поповић подигао Секу Алексић

3 ч

0
МУП Српске издао двије наредбе и обавјештење за грађане

Република Српска

МУП Српске издао двије наредбе и обавјештење за грађане

4 ч

0
Убијен вођа навијача Партизана: Ове године већ два пута избјегао смрт

Хроника

Убијен вођа навијача Партизана: Ове године већ два пута избјегао смрт

4 ч

0
Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

Градови и општине

Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

4 ч

0

Више из рубрике

Опрезни у љубави: Ови хороскопски знакови тешко отварају срце

Љубав и секс

Опрезни у љубави: Ови хороскопски знакови тешко отварају срце

3 д

0
Мамин син или ваш мушкарац? Ево како треба да реагујете у таквој ситуацији

Љубав и секс

Мамин син или ваш мушкарац? Ево како треба да реагујете у таквој ситуацији

3 д

0
Пет токсичних реченица које не треба да говорите партнеру

Љубав и секс

Пет токсичних реченица које не треба да говорите партнеру

3 д

0
Истраживање показало која особина је најпривлачнија код партнера

Љубав и секс

Истраживање показало која особина је најпривлачнија код партнера

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјеката

19

21

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

19

15

Све спремно за пријевремене изборе

19

15

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјекатa

19

12

Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner