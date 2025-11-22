Пустите ме да га видим задњи пут: Потресне сцене на мјесту убиства Тадије

Извор:
Телеграф
22.11.2025
15:41
Тијело Тадије Пантића (25) јутрос је нађено на Булевару Арсенија Чарнојевића, иза трафике, у Београду.
Сестра убијеног Пантића тражила је да га види посљедњи пут.
"Јутрос ме је загрлио, пустите ме да га видим посљедњи пут", јецала је сестра, пише "Телеграф.рс".
Убрзо након страшног убиства, на лицу мјеста су се окупили другови, дјевојка и сестра убијеног, која је само понављала да жели да га види посљедњи пут, да ју је тог јутра пољубио.
Мук и невјерица, један млади живот завршен је на окрутан начин. Пролазници нису видјели ништа, али су за "Телеграф" испричали да су чули пуцње. И да је било узнемирујуће, усред бијела дана.
Према сазнањима "Телеграфа", Тадија је до сада два пута избјегао смрт. Био је вођа навијача Партизана из Земуна. Полиција је у потрази за нападачима.
Када је македонски манекен Мартин С. погинуо у експлозији у изнајмљеном стану у Македонској улици, наводно је био ангажован да убије Тадију. Манекен је случајно активирао експлозив.
