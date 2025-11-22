Олујна бура рушила стабла у Ријеци, повријеђена Италијанка

22.11.2025
15:27
Коментари:0
Јак вјетар захватио је данас Приморско-горанску жупанију, рушио је сталба у Ријеци, оштетио стубове и кровове, а олујна бура преврнула је кампер код Крчког моста, при чему је повријеђена Италијанка.
Грађани су се за помоћ обраћали Жупанијском центру у Ријеци, највише због срушених стабала и великих грана на улице и друге јавне површине, оштећења кровова, далековода и телефонских стобова.
Сцена
Реља Поповић подигао Секу Алексић
Олујна бура преврнула је кампер на паркиралишту недалеко од Крчког моста, при чему је повријеђена Италијанка, која је превезена у ријечку болницу, саопштила је полиција.
Двоје Италијана били су у камперу паркираном на крчкој страни и чекали да се вјетар смири како би могли да наставе пут, али јаки удари буре преврнули су возило.
Из градског предузећа "Ријека промет" упозорили су да је, због јаког вјетра, на снази црвени метеоаларм за Ријеку.
Бројни путеви затворени су за сав саобраћај због олујног вјетра.
Република Српска
МУП Српске издао двије наредбе и обавјештење за грађане
Због сњежних падавина код Сплита је затворен пут према Клису, а многа возила остала су заглављена у снијегу.
Хроника
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Свијет
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
19
22
19
21
19
15
19
15
19
12
Тренутно на програму