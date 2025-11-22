Logo

На Томпсоновом концерту поново усташки поклич "за дом спремни"

СРНА

22.11.2025

08:32

На Томпсоновом концерту поново усташки поклич "за дом спремни"

Усташки поздрав "за дом спремни" поново се чуо наконцерту хрватског пјевача Марка Перковића Томпсона, познатог по величању усташтва, на његовом концерту у Осијеку.

При крају концерта Томпсон је отпјевао пјесму "Бојна Чавоглаве" коју је започео покличом "за дом", на шта је публика одговорила "спремни", преносе хрватски медији.

Џеј Ди Венс

Свијет

Венс: Мишљење да је побједа Украјине на дохват руке ако дамо више новца - фантазија

Загребачка Градска скупштина је уочи Томпсоновог концерта у Арени заказаног за 27. децембар забранила коришћење обиљежја, слогана и порука којима се велича, подстиче или одобрава национална, расна или вјерска мржња, као и фашистички и усташки симболи или покличи укључујући "за дом спремни".

Тагови:

Marko Perković Tompson

ustaški pozdrav

