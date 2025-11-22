На Томпсоновом концерту поново усташки поклич "за дом спремни"

Извор:
Усташки поздрав "за дом спремни" поново се чуо наконцерту хрватског пјевача Марка Перковића Томпсона, познатог по величању усташтва, на његовом концерту у Осијеку.
При крају концерта Томпсон је отпјевао пјесму "Бојна Чавоглаве" коју је започео покличом "за дом", на шта је публика одговорила "спремни", преносе хрватски медији.
Загребачка Градска скупштина је уочи Томпсоновог концерта у Арени заказаног за 27. децембар забранила коришћење обиљежја, слогана и порука којима се велича, подстиче или одобрава национална, расна или вјерска мржња, као и фашистички и усташки симболи или покличи укључујући "за дом спремни".
