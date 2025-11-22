Logo

Јокић међу најзаслужнијима за побједу Денвера над Хјустоном

Извор:

Танјуг

22.11.2025

08:14

Јокић међу најзаслужнијима за побједу Денвера над Хјустоном
Фото: Танјуг/АП

Кошаркаши Денвер нагетса побиједили су на гостовању Хјустон рокетсе резултатом 112:109 у утакмици НБА лиге, а српски кошаркаш Никола Јокић био је један од најзаслужнијих за побједу свог тима.

Јокић је завршио меч са 34 поена, десет скокова и девет асистенција.

У тиму Денвера Џамал Мари је постигао 26 поена и десет асистенција, а Тим Хардавеј Џуниор 12 поена.

илу-гуме-снијег-аутомобил-25092025

Друштво

Обилан снијег отежава саобраћај у планинским крајевима

У екипи Хјустона најефикаснији су били Рид Шепард са 27 поена и Ејмен Томпсон који је постигао 22 поена.

Денвер наредни меч игра у ноћи између суботе и недјеље против Сакраменто кингса.

