Јокић међу најзаслужнијима за побједу Денвера над Хјустоном

Кошаркаши Денвер нагетса побиједили су на гостовању Хјустон рокетсе резултатом 112:109 у утакмици НБА лиге, а српски кошаркаш Никола Јокић био је један од најзаслужнијих за побједу свог тима.
Јокић је завршио меч са 34 поена, десет скокова и девет асистенција.
У тиму Денвера Џамал Мари је постигао 26 поена и десет асистенција, а Тим Хардавеј Џуниор 12 поена.
У екипи Хјустона најефикаснији су били Рид Шепард са 27 поена и Ејмен Томпсон који је постигао 22 поена.
Денвер наредни меч игра у ноћи између суботе и недјеље против Сакраменто кингса.
