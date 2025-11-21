Logo

АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

Фото: АТВ

Пријатељство са школског игралишта које траје већ годинама уназад преточили су у спортску причу под називом Академски кошаркашки клуб „Иво Андрић“.

У том друштву су некадашњи играчи бројних клубова са ових простора, баскеташи добро познати у Бањалуци, али и заљубљеници у магичну игру под обручем који су окупили око заједничке идеје.

Први корак им је био да заиграју у бањалучкој Бизнис рекреативној лиги у којој се након четири рунде диче са три побједе.

Кошарка им је, кажу, алат с којим желе да кроз спорт буду друштвено корисни па им је у току прва акција у сопственој режији-„Тројка за Искру“.

За сваки погодак вриједан три поена у Бизрек лиги донирају 20 марака Савезу жена обољелих од рака дојке, а са праксом подршке заједници кроз своје игре на паркету наставиће и даље.

Први спортски циљ им је да се домогну завршнице Бизрек лиге у којој ће се наћи четири првопласиране екипе након лигашког дијела такмичења, а већ од наредне сезоне Академски кошаркашки клуб „Иво Андрић“ могао би да заигра и у друголигашком каравану Републике Српске.

Опширније у вудеу:

