Добре вијести пред Фенер и детаљ из Француске: "Милтон играо повријеђен"

Извор:
Б92
20.11.2025
14:26
Тренер Партизана Жељко Обрадовић је открио какво је здравствено стање играча пред дуел са Фенербахчеом у 12. колу Евролиге.
Црно-бијели у петак од 20 сати и 30 минута дочекују Фенербахче, а тренеру Жељку Обрадовићу за сусрет у 12. колу елитног такмичења на располагању неће бити Аријан Лакић, Марио Накић и Карлик Џонс.
Ипак, има и добрих вијести – на тренингу је први пут било 14 играча, међу којима су и Вања Маринковић, Шејк Милтон и Џабари Паркер.
Тајрик Џонс је такође тренирао и биће у саставу за меч.
"Имали осам играча ван тима на тренинзима. Радили смо ‘четири на четири’ и ‘три на три’ јер су и ти играчи на паркету имали проблеме, па смо им зато смо дали слободан уторак. Већ јуче смо имали много бољу ситуацију. Вања Маринковић је данас радио ‘пет на пет’ – не до краја, али сасвим довољно да буде сутра у тиму. Вратио је Тајрик Џонс. Шејк Милтон је имао проблеме, али је ту. Вратио се Џабари Паркер. Данас смо имали тренинг са 14 играча, што дуго није био случај. Све је дјеловало неупоредиво боље", јасан је српски стручњак.
Оно што је привукло велику пажњу јавности јесте повреда Шејка Милтона.
"Шејк Милтон је против Асвела играо повријеђен", јасно је поручио Обрадовић на конференцији пред Фенер.
(б92)
Тренутно на програму