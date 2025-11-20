Logo
Large banner

Добре вијести пред Фенер и детаљ из Француске: "Милтон играо повријеђен"

Извор:

Б92

20.11.2025

14:26

Коментари:

0
Добре вијести пред Фенер и детаљ из Француске: "Милтон играо повријеђен"

Тренер Партизана Жељко Обрадовић је открио какво је здравствено стање играча пред дуел са Фенербахчеом у 12. колу Евролиге.

Црно-бијели у петак од 20 сати и 30 минута дочекују Фенербахче, а тренеру Жељку Обрадовићу за сусрет у 12. колу елитног такмичења на располагању неће бити Аријан Лакић, Марио Накић и Карлик Џонс.

Ипак, има и добрих вијести – на тренингу је први пут било 14 играча, међу којима су и Вања Маринковић, Шејк Милтон и Џабари Паркер.

Тајрик Џонс је такође тренирао и биће у саставу за меч.

снијег-Белгија

Свијет

Ову европску земљу је јутрос изненадио сњежни покривач: Створила се гужва од 500 km

"Имали осам играча ван тима на тренинзима. Радили смо ‘четири на четири’ и ‘три на три’ јер су и ти играчи на паркету имали проблеме, па смо им зато смо дали слободан уторак. Већ јуче смо имали много бољу ситуацију. Вања Маринковић је данас радио ‘пет на пет’ – не до краја, али сасвим довољно да буде сутра у тиму. Вратио је Тајрик Џонс. Шејк Милтон је имао проблеме, али је ту. Вратио се Џабари Паркер. Данас смо имали тренинг са 14 играча, што дуго није био случај. Све је дјеловало неупоредиво боље", јасан је српски стручњак.

Оно што је привукло велику пажњу јавности јесте повреда Шејка Милтона.

"Шејк Милтон је против Асвела играо повријеђен", јасно је поручио Обрадовић на конференцији пред Фенер.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Жељко Обрадовић

Košarka

КК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Има седморо дјеце и вољела би да може да им промијени имена

Занимљивости

Има седморо дјеце и вољела би да може да им промијени имена

1 ч

0
Путин честитао рођендан патријарху Кирилу: Много чините за православни свијет и руски народ

Свијет

Путин честитао рођендан патријарху Кирилу: Много чините за православни свијет и руски народ

1 ч

0
Маск: За 20 година већина људи неће морати да ради, посао ће бити опција

Наука и технологија

Маск: За 20 година већина људи неће морати да ради, посао ће бити опција

1 ч

0
Заказана сједница Колегијума НСРС

Република Српска

Заказана сједница Колегијума НСРС

2 ч

0

Више из рубрике

Нова маестрална партија Јокића, побједа Денвера

Кошарка

Нова маестрална партија Јокића, побједа Денвера

8 ч

0
Потоп КК Игокеа против Вирзбурга

Кошарка

Потоп КК Игокеа против Вирзбурга

19 ч

0
Покрет Марина Маљковић: Кошарка пуна осмијеха

Кошарка

Покрет Марина Маљковић: Кошарка пуна осмијеха

22 ч

0
Она је женски Шекил О'Нил: Ауди Крукс обара све рекорде пред собом

Кошарка

Она је женски Шекил О'Нил: Ауди Крукс обара све рекорде пред собом

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

15

58

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

15

55

Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

15

54

Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан

15

47

Овај обичај обавезно треба испоштовати прије ноћ уочи Аранђеловдана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner