Путин честитао рођендан патријарху Кирилу: Много чините за православни свијет и руски народ

20.11.2025

14:11

Путин честитао рођендан патријарху Кирилу: Много чините за православни свијет и руски народ
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Русије Владимир Путин честитао је рођендан патријарху московском и цијеле Русије Кирилу, захваливши му се на свему што чини за Русију и руски народ.

"Ваша Светости, толико много чините за православни свијет и за руски народ, за цијелу Русију у свом служењу нашој земљи. Знам колико снаге и енергије улажете. Зато бих, на дан Вашег рођендана, да Вам пожелим здравље, како бисте могли да наставите ово племенито служење нашој отаџбини у истом, рећи ћу отворено, веома захтјевном и напетом ритму", поручио је руски предсједник патријарху, уручивши му букет цвијећа.

Владимир Путин

Свијет

Путин обавио љекарски преглед: Резултати одлични

Патријарх је од срца захвалио и поручио да је, уз активно учешће Путина као шефа државе, формиран стил и облик узајамних односа између цркве и државе којима би вјероватно позавидјеле све претходне генерације.

"Јер у стара царска времена црква није била слободна, њом је управљао државни чиновник. Знамо шта се дешавало у совјетско вријеме. А сада, први пут у овој дугој историји, односи између цркве и државе се одвијају тако да не настају никакви конфликти који би могли да баце сјенку на те односе. Штавише, ови односи заиста служе добру и напретку нашег народа и наше вољене домовине", истакао је патријарх московски и цијеле Русије Кирил.

68556d7c1eed2 Putin

Свијет

Патријарх Кирил: Путин је искрен вјерник, примјер доброг хришћанина

Патријарх Кирил рођен је 20. новембра 1946. године у Лењинграду. Данас пуни 79 година. Изабран је за патријарха Руске православне цркве 27. јануара 2009. године, након смрти патријарха московског и цијеле Русије Алексија II, преноси РТ Балкан.

