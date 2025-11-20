Путин честитао рођендан патријарху Кирилу: Много чините за православни свијет и руски народ

20.11.2025
14:11
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин честитао је рођендан патријарху московском и цијеле Русије Кирилу, захваливши му се на свему што чини за Русију и руски народ.
"Ваша Светости, толико много чините за православни свијет и за руски народ, за цијелу Русију у свом служењу нашој земљи. Знам колико снаге и енергије улажете. Зато бих, на дан Вашег рођендана, да Вам пожелим здравље, како бисте могли да наставите ово племенито служење нашој отаџбини у истом, рећи ћу отворено, веома захтјевном и напетом ритму", поручио је руски предсједник патријарху, уручивши му букет цвијећа.
Свијет
Путин обавио љекарски преглед: Резултати одлични
Патријарх је од срца захвалио и поручио да је, уз активно учешће Путина као шефа државе, формиран стил и облик узајамних односа између цркве и државе којима би вјероватно позавидјеле све претходне генерације.
"Јер у стара царска времена црква није била слободна, њом је управљао државни чиновник. Знамо шта се дешавало у совјетско вријеме. А сада, први пут у овој дугој историји, односи између цркве и државе се одвијају тако да не настају никакви конфликти који би могли да баце сјенку на те односе. Штавише, ови односи заиста служе добру и напретку нашег народа и наше вољене домовине", истакао је патријарх московски и цијеле Русије Кирил.
Свијет
Патријарх Кирил: Путин је искрен вјерник, примјер доброг хришћанина
Патријарх Кирил рођен је 20. новембра 1946. године у Лењинграду. Данас пуни 79 година. Изабран је за патријарха Руске православне цркве 27. јануара 2009. године, након смрти патријарха московског и цијеле Русије Алексија II, преноси РТ Балкан.
Најновије
Најчитаније
16
06
16
02
15
58
15
55
15
54
Тренутно на програму