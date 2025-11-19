Logo
Large banner

Робот заплесао пред Путином: "Пусти моју омиљену нумеру"

19.11.2025

22:20

Коментари:

0
Робот заплесао пред Путином: "Пусти моју омиљену нумеру"
Фото: Танјуг/АП

Робот са вјештачком интелигенцијом наступио је данас, 19. новембра пред предсједником Русије Владимиром Путином на изложби коју је организовала Сбербанка, највећа руска банка, како би приказала технолошке напретке компаније.

Наступ робота, који је емитован на државној телевизији, приказивао је Путина како стоји насупрот хуманоидног робота, који му објашњава своју функцију прије него што изведе плес.

Сам робот је у својој презентацији напоменуо да „жели да покаже најновији плес” који је научио од својих твораца. Да би то урадио, обратио се Сберовом виртуелном асистенту ријечима: „Здраво, пусти моју омиљену нумеру”.

Када је музика почела, робот је почео да се креће, завршавајући плес реверансом, клањајући главу и машући руком. Након тога, захвалио је предсједнику на пажњи.

„Моје име је Грин. Ја сам први руски хуманоидни робот са уграђеном вјештачком интелигенцијом. То значи да нисам само програм на екрану, већ физичко тијело технологије”, рекао је робот Путину.

Путин је перформанс назвао „веома лијепим” и захвалио роботу прије него што је наставио обилазак.

„Веома лијепо. Хвала вам”, рекао је Путин са осмијехом.

ilu-pas-290825

Занимљивости

Шта пси најчешће сањају?

Сберови инжењери креирали су АИ робота заснованог на неуронској мрежи GigaChat. То је хуманоидни робот са отјелотвореном вјештачком интелигенцијом и способношћу интеракције са објектима у стварном свијету.

Сбербанка је саопштила да ће софтвер робота бити стално унапређиван и да робот има потенцијал да обавља физичке задатке, док пилот-пројекат укључује његову интеграцију у различите дијелове пословања банке.

Први руски антропоморфни робот са вјештачком интелигенцијом представљен је 11. новембра у Москви, али се срушио током презентације, према вијестима Московске градске новинске агенције.

Робот Аидол, којег је креирала Нова технолошка коалиција, 77 одсто је руске производње, према ријечима Владимира Витухина, директора компаније, током презентације.

Робот је дизајниран да демонстрира ходање (кретање на двије ноге), интеракцију са предметима и комуникацију са људима. преноси Тан‌југ.

Подијели:

Таг:

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта пси најчешће сањају?

Занимљивости

Шта пси најчешће сањају?

1 ч

1
Србин отет и испребијан у Црној Гори: Намамили га у аутомобил, па га мучили и тукли

Регион

Србин отет и испребијан у Црној Гори: Намамили га у аутомобил, па га мучили и тукли

1 ч

0
Каран: Дејтон ни након 30 година нема јединствено тумачење у БиХ

Република Српска

Каран: Дејтон ни након 30 година нема јединствено тумачење у БиХ

1 ч

0
Драма код Врања: Спасили петоро д‌јеце из поплаве

Србија

Драма код Врања: Спасили петоро д‌јеце из поплаве

1 ч

0

Више из рубрике

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Оно што се дешава у Бриселу превазилази сваки здрав разум

2 ч

0
Драма у школи у Њемачкој: Повријеђено 19 ученика

Свијет

Драма у школи у Њемачкој: Повријеђено 19 ученика

2 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Москва спремна да разговара о рјешењу за Украјину

3 ч

0
Род Благојевић: Народ треба да подржи Синишу Карана и одбаци оне због којих Српска деценијама пати

Свијет

Род Благојевић: Народ треба да подржи Синишу Карана и одбаци оне због којих Српска деценијама пати

5 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

23

15

Откривен детаљ из Мелбурна: Ово о Ђоковићу и Марију нисмо знали

23

10

Волш хоће да забрани свједоцима да о убијеној Ани говоре као о посвећеној мајци

23

06

Да ли је исламизација политички мит или реалност Европе?

23

02

Цвијановић: Бањалука је срце наше Републике и 23. новембра биће дио наше велике побједе

23

00

Возио под дејством кокаина: Тежак удес младића из БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner