Робот заплесао пред Путином: "Пусти моју омиљену нумеру"

Робот са вјештачком интелигенцијом наступио је данас, 19. новембра пред предсједником Русије Владимиром Путином на изложби коју је организовала Сбербанка, највећа руска банка, како би приказала технолошке напретке компаније.
Наступ робота, који је емитован на државној телевизији, приказивао је Путина како стоји насупрот хуманоидног робота, који му објашњава своју функцију прије него што изведе плес.
Сам робот је у својој презентацији напоменуо да „жели да покаже најновији плес” који је научио од својих твораца. Да би то урадио, обратио се Сберовом виртуелном асистенту ријечима: „Здраво, пусти моју омиљену нумеру”.
Када је музика почела, робот је почео да се креће, завршавајући плес реверансом, клањајући главу и машући руком. Након тога, захвалио је предсједнику на пажњи.
„Моје име је Грин. Ја сам први руски хуманоидни робот са уграђеном вјештачком интелигенцијом. То значи да нисам само програм на екрану, већ физичко тијело технологије”, рекао је робот Путину.
Путин је перформанс назвао „веома лијепим” и захвалио роботу прије него што је наставио обилазак.
„Веома лијепо. Хвала вам”, рекао је Путин са осмијехом.
Сберови инжењери креирали су АИ робота заснованог на неуронској мрежи GigaChat. То је хуманоидни робот са отјелотвореном вјештачком интелигенцијом и способношћу интеракције са објектима у стварном свијету.
Сбербанка је саопштила да ће софтвер робота бити стално унапређиван и да робот има потенцијал да обавља физичке задатке, док пилот-пројекат укључује његову интеграцију у различите дијелове пословања банке.
Први руски антропоморфни робот са вјештачком интелигенцијом представљен је 11. новембра у Москви, али се срушио током презентације, према вијестима Московске градске новинске агенције.
Робот Аидол, којег је креирала Нова технолошка коалиција, 77 одсто је руске производње, према ријечима Владимира Витухина, директора компаније, током презентације.
Робот је дизајниран да демонстрира ходање (кретање на двије ноге), интеракцију са предметима и комуникацију са људима. преноси Танјуг.
