Драма у школи у Њемачкој: Повријеђено 19 ученика

Извор:
Телеграф
19.11.2025
20:39
Коментари:0
Најмање 19 ученика повријеђено је данас у инциденту у општеобразовном центру Европа у њемачком граду Келн, од којих је деветоро хоспитализовано.
Према прелиминарним информацијама, 16-годишњака су у школском ходнику физички напала двојица непознатих нападача, који су користили бибер спреј, преноси њемачки портал ВДР.
Након тога, нападнути ученик је, како се наводи, у самоодбрани такође употребио бибер спреј и испрскао нападаче, који су потом побјегли према излазу из зграде.
Бибер спреј се проширио по школској згради и изазвао повреде код других ученика. Полиција извјештава да је најмање 19 других ученика задобило лакше повреде усљед излагања бибер спреју.
Деветеро од њих је превентивно превезено у болницу, са јаким иритацијама ока.
Полиција је заплијенила бибер спреј који је користио 16-годишњак и покренула истрагу због опасних тјелесних повреда.
