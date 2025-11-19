Logo
Large banner

Драма у школи у Њемачкој: Повријеђено 19 ученика

Извор:

Телеграф

19.11.2025

20:39

Коментари:

0
Драма у школи у Њемачкој: Повријеђено 19 ученика
Фото: Pixabay

Најмање 19 ученика повријеђено је данас у инциденту у општеобразовном центру Европа у њемачком граду Келн, од којих је деветоро хоспитализовано.

Према прелиминарним информацијама, 16-годишњака су у школском ходнику физички напала двојица непознатих нападача, који су користили бибер спреј, преноси њемачки портал ВДР.

Након тога, нападнути ученик је, како се наводи, у самоодбрани такође употребио бибер спреј и испрскао нападаче, који су потом побјегли према излазу из зграде.

Путна инфраструктура

Република Српска

Српска од прољећа велико градилиште: За развој путне инфраструктуре 81,7 милиона евра

Бибер спреј се проширио по школској згради и изазвао повреде код других ученика. Полиција извјештава да је најмање 19 других ученика задобило лакше повреде усљед излагања бибер спреју.

Деветеро од њих је превентивно превезено у болницу, са јаким иритацијама ока.

Полиција је заплијенила бибер спреј који је користио 16-годишњак и покренула истрагу због опасних тјелесних повреда.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Српска од прољећа велико градилиште: За развој путне инфраструктуре 81,7 милиона евра

Република Српска

Српска од прољећа велико градилиште: За развој путне инфраструктуре 81,7 милиона евра

3 ч

0
Трик који ће вас спасити мука: Утрљајте кромпир на шофершајбну

Ауто-мото

Трик који ће вас спасити мука: Утрљајте кромпир на шофершајбну

3 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Москва спремна да разговара о рјешењу за Украјину

3 ч

0
Скупштина града Приједора: Усвојен нацрт одлуке о усвајању буџета за 2026 годину

Градови и општине

Скупштина града Приједора: Усвојен нацрт одлуке о усвајању буџета за 2026 годину

3 ч

0

Више из рубрике

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Москва спремна да разговара о рјешењу за Украјину

3 ч

0
Род Благојевић: Народ треба да подржи Синишу Карана и одбаци оне због којих Српска деценијама пати

Свијет

Род Благојевић: Народ треба да подржи Синишу Карана и одбаци оне због којих Српска деценијама пати

4 ч

2
Колумбијски рониоци открили 200 килограма кокаина сакривеног испод брода

Свијет

Колумбијски рониоци открили 200 килограма кокаина сакривеног испод брода

5 ч

0
Путин обавио љекарски преглед: Резултати одлични

Свијет

Путин обавио љекарски преглед: Резултати одлични

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

15

Откривен детаљ из Мелбурна: Ово о Ђоковићу и Марију нисмо знали

23

10

Волш хоће да забрани свједоцима да о убијеној Ани говоре као о посвећеној мајци

23

06

Да ли је исламизација политички мит или реалност Европе?

23

02

Цвијановић: Бањалука је срце наше Републике и 23. новембра биће дио наше велике побједе

23

00

Возио под дејством кокаина: Тежак удес младића из БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner