Трик који ће вас спасити мука: Утрљајте кромпир на шофершајбну

Извор:

Жена Блиц

19.11.2025

20:04

Коментари:

0
Трик који ће вас спасити мука: Утрљајте кромпир на шофершајбну
Фото: Unsplash

Возачи у Србији тестирају изненађујући трик како би избјегли уобичајени проблем који се јавља кад крену хладни дани.

Зимска јутра у Србији често долазе са познатом ноћном мором за сваког возача стругањем леда са шофершајбне аутомобила. Хладно вријеме може чак и кратку вожњу да претвори у муку којој се не назире крај. Али, један занимљив онлајн трик могао би да буде одлично рјешење.

У видеу на Јутјубу, Смарт Фокс демонстрира технику која укључује пресјецање кромпира на пола и трљање изложене површине по шофершајбни.

"На тај начин ширите течност која излази из кромпира по вашој шофершајбни. Шећер који се налази у кромпиру осигурава да се вода не може залијепити, па у том случају не постоји могућност формирања ледене покорице на стаклу", каже Фокс.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Москва спремна да разговара о рјешењу за Украјину

Према његовим ријечима, у сврху заштите шофершајбне од појаве леда може се користити чак и унутрашња страна коре кромпира. Јутјубер је додао да би овај трик требало примијенити вече прије него што се очекује мраз, дајући природним шећерима у кромпиру времена да прекрију стакло и створе привремену баријеру против стварања леда, пише Жена Блиц.

Метода можда звучи неконвенционално, али Смарт Фокс тврди да се користи у разним дијеловима свијјета.

Истакао је да је приступ једноставан, јефтин и ослања се на састојак који многа домаћинства већ имају при руци, што га чини приступачном опцијом за свакога ко покушава да уштеди вријеме током зимских мјесеци. Иако овај трик са кромпиром није замјена за стандардне зимске мјере предострожности, као што је остављање аутомобила у гаражи или коришћење специјализованих прекривача, могао би да понуди необичан и јефтин начин да хладна јутра буду мало мање стресна.

