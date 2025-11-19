Родитељи траже одговорне, васпитачима још касне уплате

Аутор:Сања Трифковић
19.11.2025
19:50
Трећу седмицу дјеца у вртићу бораве онолико колико је Законом минимално прописано. Трећу седмицу родитељи, већина њих су или на боловању или неплаћеном одсуству како би били са дјецом. Иако уредно измирују своје обавезе, таоци су самовоље једног човјека. Не занима их ни једна ни друга страна, занимају их њихова дјеца која у овом случају трпе, кажу родитељи.
"Ми имамо један проблем који нема ни један родитељ у региону па ни у овом дијелу Европе, да имамо овакву ситуацију, ово је једна велика срамота свих нас, свих наших политичких субјекта који управљају овим мјестом, јер је стварно срамота да у 21.вијеку ми имамо овакву ситуацију", рекао је родитељ Саша Драгутиновић.
Пробали су са апелима, заказивањима састанка, молили да се плате измирују у цјелости, да се добављачима плаћа на вријеме јер су без обзира на новац који мјесечно издвајају, дјеца често остајала без млијека, ништа није помогло.
„Сутра је Свјетски дан дјетета и захваљујемо се свима заслужнима то што наша дјеца сутра неће моћи да оду у вртић и што ми нећемо моћи да одемо на посао. Родитељи су изнијели три захтјева која су врло једноставна захтјева Градској управи, ни један од та три није испуњен и ми нисмо имали другог избора него да данас овако изразимо своје незадовољство због ове ситуације“, изјавио је предсједник Савјета родитеља Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ Дражен Николић.
Бијељина на срећу има барем једну бригу мање, а то је клавир, недавно набављен по врло повољним условим у Загребу за скоро пола милиона КМ. Петровић каже да је то неопходно како би се улагало у дјецу, очигледно не мислећи да су малишани који похађају вртић „Чика Јова Змај“, такође дјеца, која управо због овакве политике ненамјенског трошења Градске управе испаштају. Сматра и да васпитачи не треба да штрајкују јер САМО им нису исплаћени доприноси и регрес од августа.
„Набавка клавира је била потребна Бијељини још у прошлом вијеку, нешто за шта се ви у овом дијелу господо питате је нова животна и умјетничка вриједност, а увијек када говоримо потребно је због дјеце Бијељине. Радници вртића злоупотребљавају на сваки могући начин дјецу и родитеље и што су поред исплате септембарске плате сада се штрајкује због доприноса и регреса", тврди градоначелник Бијељине Љубиша Петровић.
Петровић је данас у Бања Луку ишао да поднесе тужбу због ПДВ-а. ПДВ ријеч која је најзаступљеније у изјавама градоначелника Бијељине, и „украдени новац“ како га воли називати, је уплаћен Бијељини, каже министар финансија.
„Ми оно што смо били дужни да вратимо, ми смо вратили. Не ми него смо то скинули са малих, неразвијених и изразито неразвијених општина које су добиле тај приход, и тај дио смо вратили, дио Бања Луци, дио Бијељини, колико је коме припадало по одлуци Уставног суда апсолутно смо све испоштовали“, истакла је министар финансија у Влади Републике Српске Зора Видовић.
Како за све криви новац од ПДВ, или ребаланс или нешто треће, сабирањем његових дуговања према јавним установама којима газдује далеко премашује цифре за које тврди да ће ријешити све. Да ли ће и када бити измирена дуговања свим установама или ће бити нови кривац што је новац потрошен, питање је без одговора.
