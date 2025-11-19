Logo
Large banner

Додик: Предузетнички дух и одговоран однос учинили Србац добрим мјестом за живот

19.11.2025

16:38

Коментари:

0
Додик: Предузетнички дух и одговоран однос учинили Србац добрим мјестом за живот
Фото: Milorad Dodik/X

Србац показује да је свака општина велика колико је људи својим радом учине таквом, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Предузетнички дух и одговоран однос учинили су Србац добрим мјестом за живот. Такву напредну, срећну и просперитетну Републику Српску градимо, а избор Синише Карана је гаранција да ћемо наставити да је чувамо и сачувамо", написао је на Икс-у Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Srbac

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Протест родитеља чија дјеца бораве у вртићу "Чика Јова Змај" у Бијељини

Градови и општине

Протест родитеља чија дјеца бораве у вртићу "Чика Јова Змај" у Бијељини

1 ч

0
Маја Глишић (21) се спрема за тешку операцију у Београду, ево како можете помоћи

Градови и општине

Маја Глишић (21) се спрема за тешку операцију у Београду, ево како можете помоћи

4 ч

0
Дервента као велико градилиште: За инфраструктуру предвиђено 3 милиона КМ

Градови и општине

Дервента као велико градилиште: За инфраструктуру предвиђено 3 милиона КМ

21 ч

0
Снага колега из Градишке: Бранки нови почетак

Градови и општине

Снага колега из Градишке: Бранки нови почетак

21 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

17

31

Ево зашто никако не би требало сушити веш на радијатору

17

21

Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана

17

09

Роџер Федерер примљен у Кућу славних

17

05

Јавор: Спортска дворана у Омарској биће завршена за шест мјесеци

16

52

Остојић: Исплатом ПДВ-а Бијељини пао је једини изговор - град до петка да измири сва дуговања

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner