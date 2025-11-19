Додик: Предузетнички дух и одговоран однос учинили Србац добрим мјестом за живот

19.11.2025
16:38
Коментари:0
Србац показује да је свака општина велика колико је људи својим радом учине таквом, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Предузетнички дух и одговоран однос учинили су Србац добрим мјестом за живот. Такву напредну, срећну и просперитетну Републику Српску градимо, а избор Синише Карана је гаранција да ћемо наставити да је чувамо и сачувамо", написао је на Икс-у Додик.
Србац показује да је свака општина велика колико је људи својим радом учине таквом.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 19, 2025
Предузетнички дух и одговоран однос учинили су Србац добрим мјестом за живот.
Такву напредну, срећну и просперитетну Републику Српску градимо, а избор Синише Карана је гаранција да ћемо наставити… pic.twitter.com/6m2y8fnE1n
