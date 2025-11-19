Маја Глишић (21) се спрема за тешку операцију у Београду, ево како можете помоћи

19.11.2025
Да је Дервента град хуманости који препознаје када је потребно да стане уз своје пријатеље, комшије, суграђане, показала је и акција за подршку и помоћ двадесетједногодишњој Маји Глишић која бије битку за оздрављење.
Маја болује од злоћудног карцинома желуца, а послије вишемјесечних хемиотерапија, тумор се смањио, тако да је могућа операција која јој даје шансу за оздрављење, пише Дервентски лист.
С обзиром да је ријеч о операцији у приватној болници у Београду, а која уз лијечење кошта око 60.000 марака, породица трошкове не може сама да изнесе.
Суграђани су препознавши потребу ове породице показали велика срца, понудивши помоћ, а акција се постепено проширила на школе, угоститељске објекте и манифестације које ће ностити хуману ноту.
Помозимо Маји Глишић из Дервенте да побиједи најважнију битку: За лијечење јој је потребно 60.000 КМ
Најупечатљивији допринос акцији, ипак, дали су ученици Основне школе "Никола Тесла" који су протеклог викенда поставили импровизовани штанд код Саборног храма понудивши суграђанима разне посластице како би помогли Маји.
Штанд је привукао пажњу бројних Дервенћана, али и званичника, па су подршку за Мајино лијечење протекле суботе дали и градоначелник Дервенте Игор Жунић и предсједник СНСД-а Милорад Додик, а да су институције уз ову младу Дервенћанку поручио је министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран.
Ријечи охрабрења и подршке које стижу свакодневно, породици Глишић дају снагу да из овог изазова пред који их је живот ставио, изађу као побједници.
"Маја је протекле суботе примљена у приватну болницу у Београду и послије преоперативних претрага, конзорцијум љекара је одредио да операција буде урађена 19. новембра. С обзиром да је тумор захватио улаз у желудац, односно налази се између једњака и желуца, операција је доста тешка. Средства за операцију смо сакупили, али ће опоравак бити дуготрајан и тежак и хвала свим Дервенћанима који су уз нас. Подршка коју су нам указали не може да се измјери, заиста смо безгранично захвални. Много људи нам се јавило и јавља још увијек, и у овим тешким временима људи су показали да хуманост није ишчезла", казала је Мајина мајка Тања.
Сви који желе да помогну младој Дервенћани могу свој допринос да уплате на рачун: 5553000042071775 (Тања Глишић), а за уплате из иностранства отворен је девизни рачун на име Мајине сестре:
Николина Глишић ИБАН: БА395620058220676918, СWИФТ: РАЗББА22. Помоћ је могућа и уплатама на 5551000062303262 код „Нове банке“ или paypal@humanitas.ba.
Покренут је и "мтел" хуманитарни број, а позивом на 17181 могуће је донирати три марке за Мајино лијечење.
