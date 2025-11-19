Logo
Large banner

Маја Глишић (21) се спрема за тешку операцију у Београду, ево како можете помоћи

19.11.2025

12:55

Коментари:

0
Маја Глишић (21) се спрема за тешку операцију у Београду, ево како можете помоћи
Фото: Društvene mreže/screenshot

Да је Дервента град хуманости који препознаје када је потребно да стане уз своје пријатеље, комшије, суграђане, показала је и акција за подршку и помоћ двадесетједногодишњој Маји Глишић која бије битку за оздрављење.

Маја болује од злоћудног карцинома желуца, а послије вишемјесечних хемиотерапија, тумор се смањио, тако да је могућа операција која јој даје шансу за оздрављење, пише Дервентски лист.

С обзиром да је ријеч о операцији у приватној болници у Београду, а која уз лијечење кошта око 60.000 марака, породица трошкове не може сама да изнесе.

Суграђани су препознавши потребу ове породице показали велика срца, понудивши помоћ, а акција се постепено проширила на школе, угоститељске објекте и манифестације које ће ностити хуману ноту.

Маја Глишић

Друштво

Помозимо Маји Глишић из Дервенте да побиједи најважнију битку: За лијечење јој је потребно 60.000 КМ

Најупечатљивији допринос акцији, ипак, дали су ученици Основне школе "Никола Тесла" који су протеклог викенда поставили импровизовани штанд код Саборног храма понудивши суграђанима разне посластице како би помогли Маји.

Штанд је привукао пажњу бројних Дервенћана, али и званичника, па су подршку за Мајино лијечење протекле суботе дали и градоначелник Дервенте Игор Жунић и предсједник СНСД-а Милорад Додик, а да су институције уз ову младу Дервенћанку поручио је министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран.

Ријечи охрабрења и подршке које стижу свакодневно, породици Глишић дају снагу да из овог изазова пред који их је живот ставио, изађу као побједници.

"Маја је протекле суботе примљена у приватну болницу у Београду и послије преоперативних претрага, конзорцијум љекара је одредио да операција буде урађена 19. новембра. С обзиром да је тумор захватио улаз у желудац, односно налази се између једњака и желуца, операција је доста тешка. Средства за операцију смо сакупили, али ће опоравак бити дуготрајан и тежак и хвала свим Дервенћанима који су уз нас. Подршка коју су нам указали не може да се измјери, заиста смо безгранично захвални. Много људи нам се јавило и јавља још увијек, и у овим тешким временима људи су показали да хуманост није ишчезла", казала је Мајина мајка Тања.

Како помоћи Маји Глишић? Објављени рачуни за уплату и хуманитарни број 17181

Сви који желе да помогну младој Дервенћани могу свој допринос да уплате на рачун: 5553000042071775 (Тања Глишић), а за уплате из иностранства отворен је девизни рачун на име Мајине сестре:

Николина Глишић ИБАН: БА395620058220676918, СWИФТ: РАЗББА22. Помоћ је могућа и уплатама на 5551000062303262 код „Нове банке“ или paypal@humanitas.ba.

Покренут је и "мтел" хуманитарни број, а позивом на 17181 могуће је донирати три марке за Мајино лијечење.

Подијели:

Тагови:

Хуманитарна акција

Дервента

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Концерт у Бањалуци: Славни Стефан Миленковић свирао за Албину Смајловић Томић

Друштво

Концерт у Бањалуци: Славни Стефан Миленковић свирао за Албину Смајловић Томић

2 д

0
Хумане херцеговачке камионџије

Друштво

Хумане херцеговачке камионџије

3 д

0
Помозимо Маји Глишић из Дервенте да побиједи најважнију битку: За лијечење јој је потребно 60.000 КМ

Друштво

Помозимо Маји Глишић из Дервенте да побиједи најважнију битку: За лијечење јој је потребно 60.000 КМ

4 д

0
ФК Борац уз видео пун емоција позива навијаче на утакмицу у част Младена Жижовића

Фудбал

ФК Борац уз видео пун емоција позива навијаче на утакмицу у част Младена Жижовића

1 седм

0

Више из рубрике

Дервента као велико градилиште: За инфраструктуру предвиђено 3 милиона КМ

Градови и општине

Дервента као велико градилиште: За инфраструктуру предвиђено 3 милиона КМ

18 ч

0
Снага колега из Градишке: Бранки нови почетак

Градови и општине

Снага колега из Градишке: Бранки нови почетак

18 ч

1
Требиње: "Региструј оружје без санкције"

Градови и општине

Требиње: "Региструј оружје без санкције"

18 ч

0
Алдина Јахић, дјевојка убијена у Мостару

Градови и општине

Сутра Дан жалости у Калесији због сахране Алдине Јахић

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

04

Маричић: И наши противници знају да ћемо направити више него очекиван резултат

14

01

Минић: Влада Српске неће имати толеранције према овоме, желимо да грађани то схвате

14

01

Цвијановић: Све је било темпирано, СНСД одговорно реаговао

13

46

'ПарлАТВмент': Разговор са Вилијамом Монтгомеријем

13

43

Овај зицер обилази регион! Погледајте промашај против Звезде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner