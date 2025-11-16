Logo
Large banner

Концерт у Бањалуци: Славни Стефан Миленковић свирао за Албину Смајловић Томић

16.11.2025

20:20

Коментари:

0
Концерт у Бањалуци: Славни Стефан Миленковић свирао за Албину Смајловић Томић
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Свјетски познати виолиниста Стефан Миленковић вечерас је у Бањалуци одржао хуманитарни концерт за Албину Смајловић, младој Бањалучанки којој је потребна помоћ за даље лијечење.

Концерт је одржан у Народном позоришту Републике Српске које је и организатор заједно са Умјетничком школом "Владо Милошевић".

Албина Смајловић болује од мултипле склерозе и неуралгије тригеминуса, лијекови које узима доведени су на максимум и већ изазивају озбиљне посљедице, а не држе бол под контролом.

Стефан Миленковић свирао за Албину Смајловић Томић
Стефан Миленковић свирао за Албину Смајловић Томић

Сљедећи корак је захват у Минхену уз помоћ технологије ЗАП-X, која је ријетко доступна, а Албини неопходна због њене специфичне болести.

Цијена третмана је 22.000 евра и свака помоћ је добродошла.

Текући рачун, НЛБ Бањалука:

5620998121653354 Албина Смајловић Томић или "Go Fund Me".

Подијели:

Таг:

humanitarni koncert

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Свјетски дан толеранције- колико смо као друштво толерантни?

Друштво

Свјетски дан толеранције- колико смо као друштво толерантни?

2 ч

0
Срби и Мађари – сарадња два народа на историјском максимуму

Друштво

Срби и Мађари – сарадња два народа на историјском максимуму

2 ч

0
Скоро утростручен број увезених аутомобила у БиХ од 2010. до данас

Друштво

Скоро утростручен број увезених аутомобила у БиХ од 2010. до данас

2 ч

0
Трудница из Требиња транспортована у Бањалуку: Још једна мисија у којој се вријеме мјери минутима

Друштво

Трудница из Требиња транспортована у Бањалуку: Још једна мисија у којој се вријеме мјери минутима

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

34

Цвијановић: БиХ не може ка ЕУ као страни протекторат

21

24

Централне вијести, 16.11.2025.

21

05

Нови детаљи злочина: Убијена жена из Калесије, била запослена у Мостару

20

55

Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

20

54

Ова држава почиње "сијати" облаке због суше

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner