Концерт у Бањалуци: Славни Стефан Миленковић свирао за Албину Смајловић Томић

16.11.2025
20:20
Коментари:0
Свјетски познати виолиниста Стефан Миленковић вечерас је у Бањалуци одржао хуманитарни концерт за Албину Смајловић, младој Бањалучанки којој је потребна помоћ за даље лијечење.
Концерт је одржан у Народном позоришту Републике Српске које је и организатор заједно са Умјетничком школом "Владо Милошевић".
Албина Смајловић болује од мултипле склерозе и неуралгије тригеминуса, лијекови које узима доведени су на максимум и већ изазивају озбиљне посљедице, а не држе бол под контролом.
Сљедећи корак је захват у Минхену уз помоћ технологије ЗАП-X, која је ријетко доступна, а Албини неопходна због њене специфичне болести.
Цијена третмана је 22.000 евра и свака помоћ је добродошла.
Текући рачун, НЛБ Бањалука:
5620998121653354 Албина Смајловић Томић или "Go Fund Me".
