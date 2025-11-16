Logo
Свјетски дан толеранције- колико смо као друштво толерантни?

Извор:

АТВ

16.11.2025

19:27



0
Фото: АТВ

Сваког 16. новембра подсјећамо се на то да толеранцијом, уважавањем и поштовањем различитости свједочимо нашу снагу. Уважавање разлика је услов мира, стабилности и напретка. Да би свијет био бољи, толеранцију би требало примјењивати и у свим нашим односима.

Колико смо као друштво толерантни, колико имамо разумијевања једни за друге, за друго и другачије могло би се дискутовати... У народу влада подијељено мишљење.

"Има, како да нема",

"Нема, нема, народ се забавио сам о себи",

"Отуђили смо се, затворили се",

"Различитости пуно, поштовања мало", неки су од коментара грађана.

Прије да би се могло говорити о трпљењу него о толеранцији. Толеранција је нешто што је упитно у БиХ, став је социолога Владимира Васића.

„Обзиром да имамо случајеве гдје су оне базне вриједности које би требале да спајају људе, које би требали да буду ти мостови толеранције заправо се често користе за свађе, за подјеле, за антитолерантна дјеловања у друштву“, рекао је Владимир Васић, социолог.

Толеранција је присутна на јако малом нивоу. Свједоци смо да се грађани најчешће уједине када проблем неког појединца постане видљив, могло би се рећи да је сажаљење испред толеранције, али када дође до неких тензичних тренутака у друштву онда се покажемо као нетолерантни једни према другима.

„Из простог разлога што смо ми постконфликтна заједница, што смо друштво које је прошло оно најгоре што може да прође и онда смо силом прилика поново утрпани у ту једну те исту заједницу да живимо заједно и да покушамо бити толерантни“, каже Владимир Васић, социолог.

Када се говори о толеранцији, углавном се истиче штетност дискриминације и нетрпељивости у друштву према појединцима и групама другачије нације, расе, вјере, пола. Закон о забрани дискриминације у БиХ даје институцији омбудсмана за људска права БиХ статус централне институције надлежне за заштиту од дискриминације.

"У години извјештавања регистровано је 196 предмета дискриминације. Упућено је 48 препорука које се односе на мобинг, дискриминацију по основу националног и социјалног поријекла, на основу политичког и другог увјерења, образовања, по основу етничке припадности, на основу родног идентитета, као и дискриминацију по основу синдикалног дјеловања", наведено је у годишњем извјештају о резултатима активности институције Омбудсмана за људска права БиХ за 2024. годину.

Важно је да се на овај дан шири порука: толеранција није никаква слабост или трпљење, већ само врлина која доприноси љепшем и лакшем животу.

