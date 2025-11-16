Logo
Large banner

Хумане херцеговачке камионџије

16.11.2025

14:07

Коментари:

0
Хумане херцеговачке камионџије
Фото: ATV

Власници камиона из четири херцеговачке општине и града Требиња удружили су се у хуманој мисији и прикупили новчана средстава за српски народ на Косову и Метохији.

Један од организатора, Дражен Дунђер, уручио је средства и рекао је да се одазвао велики број људи и да су прикупљена значајна средстава.

„Надам се да ћемо на овај начин макар мало олакшати свакодневницу нашем народу на Космету. У овој акцији која је трајала мјесец дана, прикупили смо 2.100 КМ и 3.450 €. Одазвао се велики број камионџија и хвала им што су још једном показали да имају осјећај за нашу браћу Србе који су у тешкој ситуацији“ рекао је Дунђер.

Према његовим ријечима, новац ће бити упућен онима којима је најпотребнији.

"Новац иде једној породици за наставак изградње куће",каже Дунђер за АТВ.

Ово није први пут да се Херцеговци удруже и организују хуманитарне акције како би помогли својим сународницима у јужној српској покрајини.

Подијели:

Таг:

Хуманитарна акција

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трибина Покрета "Одбрана Српске": Судбоносан тренутак за Републику Српску

Друштво

Трибина Покрета "Одбрана Српске": Судбоносан тренутак за Републику Српску

3 ч

1
Велико захлађење над Европом: Ова балканска земља је прва на "удару"

Друштво

Велико захлађење над Европом: Ова балканска земља је прва на "удару"

5 ч

0
Зашто дишемо отрове? Стручњаци откривају најгоре загађиваче у БиХ

Друштво

Зашто дишемо отрове? Стручњаци откривају најгоре загађиваче у БиХ

5 ч

0
Кисели купус

Друштво

Зашто је кисели купус толико скуп?

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

НАТО у паници: Путиново оружје "судњег дана" је спремно?

16

57

Додик: Дејтон је био подвала Србима, данас је потпуно девастиран

16

51

Новинари најавили штрајк 28. новембра!

16

50

Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

16

39

Славна пјевачица завршила на психијатрији": "Потпуно сам се срушила"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner