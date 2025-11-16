Хумане херцеговачке камионџије

16.11.2025
Власници камиона из четири херцеговачке општине и града Требиња удружили су се у хуманој мисији и прикупили новчана средстава за српски народ на Косову и Метохији.
Један од организатора, Дражен Дунђер, уручио је средства и рекао је да се одазвао велики број људи и да су прикупљена значајна средстава.
„Надам се да ћемо на овај начин макар мало олакшати свакодневницу нашем народу на Космету. У овој акцији која је трајала мјесец дана, прикупили смо 2.100 КМ и 3.450 €. Одазвао се велики број камионџија и хвала им што су још једном показали да имају осјећај за нашу браћу Србе који су у тешкој ситуацији“ рекао је Дунђер.
Према његовим ријечима, новац ће бити упућен онима којима је најпотребнији.
"Новац иде једној породици за наставак изградње куће",каже Дунђер за АТВ.
Ово није први пут да се Херцеговци удруже и организују хуманитарне акције како би помогли својим сународницима у јужној српској покрајини.
