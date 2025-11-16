Зашто је кисели купус толико скуп?

Извор:
Курир
16.11.2025
10:14
Многи се питају зашто је кисели купус готово пет пута скупљи од свежег и како се он припрема. Одговор су дали продавци на зеленој пијаци у Обреновцу.
Наиме, продавци сматрају да то уопште није висока цијена јер треба и да се спакује у буриће, да се претаче, па транспорт...
Додају и да све то дјелује лако али да рад кошта.
Иако се цијена за кило киселог купуса није битно мијењала годинама, кажу и да продаја засад не иде сјајно.
Купци узму главицу, неко по двије, можда за један лонац сарми или један подварак.
Међутим, како кажу, надају се да ће са сезоном слава која тек долази и продаја бити већа.
У БиХ цијена паковања купуса креће се од 2.50 КМ до 3.30 КМ. За свјежи купус цијена се креће од 40 до 60 фенинга по килограму.
