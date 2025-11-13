Три грешке због којих кисели купус пропада: Избјегните их

Извор:
Ако се кисели купус поквари, нема сарме. То је просто тако. И свака од нас која је бар једном киселила зна да нема веће трагедије него кад у децембру отворите буре, а изнутра вас дочека блиједа, мекана, упропашћена главица. Зато се памте старе методе и зато се држимо правила која су наше баке знале напамет.
Нема зимског стола без киселог купуса. То је основа свега, од салате до сарме. Али да би био хрскав, мирисан и употребљив до прољећа, важно је да се испоштује неколико ситница, оних које праве огромну разлику. Прије него што дођемо до кључна три правила, има и један мали трик да купус буде укуснији. У расол убаците мало шећера или меда.
Не мијења рецепт, не ремети ништа, а лијепо заокружи киселину и стабилизује укусе. Једноставно ради посао.
Посуда је прва ствар о којој не смијете да размишљате олако. Најбоље су глинене, дрвене или стаклене, јер су природне и не реагују са киселином. Металне и пластичне заобиђите, посебно ако су старије. Прије припреме све добро оперите топлом водом, содом бикарбоном и сирћетом, па оставите да се потпуно осуше. Што је посуда чистија и сувља, то је купус сигурнији.
Купус се ређа у чисту посуду и прелива расолом до врха. Главице морају бити потпуно потопљене. Ако мало штрчи, пропада. То је правило које не прашта.
А сад оно најважније. Три услова без којих нема доброг киселог купуса.
Купус најбоље подноси хладноћу. Идеално је од 0 до 5 степени. Ако је топлије, укисели се пребрзо, презре, омекша. Ако је хладније, зна да се заледи и да се касније распада. Зато подрум, шпаиз или хладна тераса – али само ако температура никад не пада испод нуле.
Купус не воли свјетлост. Чувајте га у мраку или полутами. Сунце и јача вјештачка свјетлост кваре боју, разлажу витамине и утичу на укус. То је најтиши непријатељ зимнице.
Расол мора стално да покрива купус. Ако га нема довољно, доливајте. Ако се превише изгуби, купус почне да тамни и жилави. Не чувајте га на сувим, претоплим мјестима јер се расол брже губи. Само мало одржавања и зимница остаје стабилна до марта.
Кад се испоштују ова три правила, купус преживи све: и зиму, и сарму, и гозбена недјељна ручавања. А ви мирни, јер знате да вас буре неће издати кад вам је најпотребније.
