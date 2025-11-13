Logo
Large banner

Три грешке због којих кисели купус пропада: Избјегните их

Извор:

Она

13.11.2025

12:11

Коментари:

0
Кисели купус
Фото: YouTube/Screenshot

Ако се кисели купус поквари, нема сарме. То је просто тако. И свака од нас која је бар једном киселила зна да нема веће трагедије него кад у децембру отворите буре, а изнутра вас дочека блиједа, мекана, упропашћена главица. Зато се памте старе методе и зато се држимо правила која су наше баке знале напамет.

Нема зимског стола без киселог купуса. То је основа свега, од салате до сарме. Али да би био хрскав, мирисан и употребљив до прољећа, важно је да се испоштује неколико ситница, оних које праве огромну разлику. Прије него што дођемо до кључна три правила, има и један мали трик да купус буде укуснији. У расол убаците мало шећера или меда.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Одређен притвор осумњиченом за врбовање дјевојчице

Не мијења рецепт, не ремети ништа, а лијепо заокружи киселину и стабилизује укусе. Једноставно ради посао.

Посуда је прва ствар о којој не смијете да размишљате олако. Најбоље су глинене, дрвене или стаклене, јер су природне и не реагују са киселином. Металне и пластичне заобиђите, посебно ако су старије. Прије припреме све добро оперите топлом водом, содом бикарбоном и сирћетом, па оставите да се потпуно осуше. Што је посуда чистија и сувља, то је купус сигурнији.

Купус се ређа у чисту посуду и прелива расолом до врха. Главице морају бити потпуно потопљене. Ако мало штрчи, пропада. То је правило које не прашта.

А сад оно најважније. Три услова без којих нема доброг киселог купуса.

Ударио у надвожњак ауто-пута 9. јануар

Хроника

Несхватљиво: Кипом камиона ударио у надвожњак ауто-пута 9. јануар

Температура

Купус најбоље подноси хладноћу. Идеално је од 0 до 5 степени. Ако је топлије, укисели се пребрзо, презре, омекша. Ако је хладније, зна да се заледи и да се касније распада. Зато подрум, шпаиз или хладна тераса – али само ако температура никад не пада испод нуле.

Освјетљење

Купус не воли свјетлост. Чувајте га у мраку или полутами. Сунце и јача вјештачка свјетлост кваре боју, разлажу витамине и утичу на укус. То је најтиши непријатељ зимнице.

rite ugljevik

Економија

РиТЕ Угљевик о наводном стечају: Намјера да се изазове забринутост

Влажност

Расол мора стално да покрива купус. Ако га нема довољно, доливајте. Ако се превише изгуби, купус почне да тамни и жилави. Не чувајте га на сувим, претоплим мјестима јер се расол брже губи. Само мало одржавања и зимница остаје стабилна до марта.

Кад се испоштују ова три правила, купус преживи све: и зиму, и сарму, и гозбена недјељна ручавања. А ви мирни, јер знате да вас буре неће издати кад вам је најпотребније.

Подијели:

Таг:

kiseli kupus

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пет идеја како носити бијелу кошуљу зими

Стил

Пет идеја како носити бијелу кошуљу зими

43 мин

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Сутра су Свети Врачи: Ово су обичаји

48 мин

0
Соларна олуја "Канибал" прави хаос: Посљедице ће се тек осјетити

Свијет

Соларна олуја "Канибал" прави хаос: Посљедице ће се тек осјетити

53 мин

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Два пута доживјела клиничку смрт, па открила шта је видјела

57 мин

0

Више из рубрике

Ево због чега вјерници доносе вунене чарапе у манастир Острог

Савјети

Ево због чега вјерници доносе вунене чарапе у манастир Острог

1 ч

0
Влага прозор стакло

Савјети

Само један састојак из кухиње спријечиће појаву влаге на прозорима

4 ч

0
Природан начин да се ријешите мишева, не подносе мирисе ових биљака

Савјети

Природан начин да се ријешите мишева, не подносе мирисе ових биљака

15 ч

0
Имате буђ у стану? Ових 6 биљака чисти ваздух и смањује влагу

Савјети

Имате буђ у стану? Ових 6 биљака чисти ваздух и смањује влагу

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

32

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

12

31

Зеничанин на необичан начин производи струју - не плаћа ништа

12

30

Гугл у кризи: Технолошки гигант под истрагом

12

27

Осуђен разбојник из Кикинде: Упадао људима у куће, па их везивао и пријетио им смрћу

12

25

Огласила се бањалучка полиција о покушају преваре банке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner