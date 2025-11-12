Природан начин да се ријешите мишева, не подносе мирисе ових биљака

12.11.2025
Мишеви не воле никако мирис лаванде, нане, црног и бијелог лука, жалфије. То је веома спријечите да вам долазе у кућу.
Мирис не воле никако и не могу да смисле мирис црног и бијелог лука, жалфије, нане, лаванде. Ако је ставите у дом неће вам долазити, можете на тај начин да их се ослободите на природан и ефикасан начин.
Тешка борба влада са мишевима када се скупе у дворишту. Људи тешко проналазе рјешења за њих, али постоји одређени мирис који их тјера.
Да бисте се борили против мишева унутра, можете посадити праве биљке како бисте их спријечили да се превише приближе кући. Најбољи приступ је да ове биљке имате у непосредној близини куће, идеално у областима гдје осјећате да би се мишеви могли да се ушуњају.
Најефикасније биљке чији мирис мишеви не воле:
Да, ово су двије различите биљке, али имају веома сличне ароме и могу се узгајати у истим условима. И бијели и црни лук се узгајају из луковица и потребан им је простор са пуним сунцем и добро дренираним земљиштем.
Такође можете користити бијели лук као репелент за мишеве, а да га заправо не узгајате. Само направите пире од бијелог лука од четири или пет чена и додајте то у пола литре воде. Прскајте око ваших темеља или било гдје гдје мишеви постају проблем.
За већину умјерених региона, жалфија на отвореном ће сасвим добро презимити и расти као вишегодишња биљка. Због јаког мириса жалфија мишеви не воле да буду у њеној близини.
Није избирљива биљка и лијепо ће расти на свим врстама земљишта све док постоји пристојна дренажа, а требало би да има сунца већи дио дана. Као вишегодишња, наставиће да се повећава сваке године и може се развити у грмље.
Постоји много различитих сорти менте, и све имају ароматичне листове који могу да одврате и инсекте и мишеве.
Као и већини вишегодишњих биљака, менти нису потребни никакви посебни услови за узгој и успијеваће на сваком мјесту које има много сунца. Не воле суво земљиште, па ћете морати да их заливате током сушног периода.
Ипак, мораћете да пазите на своје биљке менте. Изузетно су снажне и лако могу да преузму цијели баштенски простор ако је не будете орезивали. Сви додатни листови могу се лијепо осушити за чај или кување.
Већини људи није потребан разлог да узгајају лаванду. Између дивног мириса и лепих љубичастих цвјетова, то је уобичајен избор чак и када мишеви нису проблем.
Други начин гледања на ово је идентификовање биљака које ће вјероватно привући мишеве и избјегавати их у вашем дворишту. Мишеви воле много поврћа, посебно зеленила и парадајза, пише Крстарица.
Ако морате да их узгајате, држите их што даље од куће. Јагоде су још један фаворит који треба избјегавати ако имате било каквих проблема са мишевима.
