Знојење и њега коже: Шта радити након теретане

12.11.2025
13:40
Коментари:0
Мада зној сам по себи није непријатељ, он у комбинацији с бактеријама, шминком и нечистоћама може узроковати разне проблеме – од иритација и црвенила, до упала и акни. Ако вам се дешава да након сваког тренинга имате нове неправилности на лицу, леђима или прсима, можда ваша пост-тренинг рутина његе коже није довољна или није прилагођена вашем типу коже.
Зато у овом тексту обрађујемо кључна правила његе коже након физичке активности, савјете које вриједи увести у свакодневну рутину и грешке које бисте требали избјегавати – све у служби здравијег, чишћег и уравнотеженијег тена.
Многи, у жељи да што прије наставе дневне обавезе након тренинга, заборављају колико је важно правилно очистити и смирити кожу. Неки ни не знају да задржавање зноја на кожи – поготово ако се лице додирује рукама или се брише истим пешкиром којим бришете тијело – може изазвати више штете него користи.
Савјети
Ево зашто пешкире никада не треба сушити на радијатору
Најчешће грешке које људи праве укључују:
Брисање лица грубим пешкиром више пута током тренинга
Притискање и трљање пешкиром може изазвати микрооштећења и погоршати црвенило, нарочито код осјетљиве коже. Осим тога, већ кориштен пешкир може бити пун бактерија.
Ако исти пешкир користите за лице и тијело, долази до преноса бактерија, нарочито ако сте претходно брисали зној с леђа, врата или руку.
Зној и топлота отварају поре, а шминка затвара њихов природан проток. Резултат су зачепљене поре, митесери, па чак и болне поткожне акне.
Продужено задржавање у знојавој одјећи може довести до иритација, осипа и појаве ситних приштића на леђима, грудима и раменима – посебно ако се носи уска синтетичка одјећа.
Руке које су биле на справама, простиркама и теговима преносе бактерије директно на кожу лица, што повећава ризик од упала.
Знојење и њега коже: Како правилно третирати кожу након вјежбања
Здрава рутина његе коже након вјежбања не мора бити комплицирана – довољни су једноставни кораци, под увјетом да су досљедни и прилагођени вашем типу коже.
Најважнији корак је да се лице опере одмах по завршетку вјежбања. Идеално је користити њежно средство за чишћење с пХ вриједношћу блиском кожи, без алкохола и агресивних тензида. Ако сте ван куће, понесите мицеларну воду и благе марамице.
Тапкањем уклоните вишак влаге – без трљања. Најбоље је имати посебан, мањи пешкир само за лице, који ћете редовно прати на високим температурама.
Након што се кожа очисти, потребно ју је умирити и нахранити. Користите лагане, некомедогене креме које обнављају баријеру коже и смањују могућност појаве нових неправилности. Састојци попут алое вере, ниацинамида и хијалуронске киселине су одличан избор.
Туширање млаком водом уклања зној и бактерије, а производи који садрже чајевац, салицилну киселину или благе АХА киселине могу помоћи код спрјечавања акни на тијелу.
Након тренинга бирајте памучне мајице и доње рубље које омогућавају кожи да дише, умјесто синтетичких материјала који задржавају влагу.
Знојење није непријатељ – оно чисти тијело изнутра, отвара поре и помаже у терморегулацији. Међутим, ако се кожа не његује правилно након тога, позитивни ефекти вјежбања могу бити засјењени проблемима попут акни, иритација и осјећаја затезања коже.
Управо зато је важно да се знојење и њега коже посматрају као двије стране исте медаље – ако већ улажете напор у физичко здравље, дозволите и својој кожи да то осјети.
Занимљивост: Редовно знојење доказано побољшава микроциркулацију у кожи, што значи бољу исхрану ћелија и бржу регенерацију. Такођер, зној садржи антимикробне пептиде који могу помоћи у борби против одређених бактерија на кожи – све док се правилно испере.
Здравље
Ова биљка се сматра најјачим природним антибиотиком
Улагање у здравље не завршава након задњег понављања на справи. Права брига почиње тек након тренинга, када кожа тражи пажњу, чистоћу и његу. Ако ускладите знојење и његу коже, ваша кожа неће само преживјети теретану – заблистаће заједно с вама.
Најновије
Најчитаније
16
38
16
37
16
31
16
25
16
20
Тренутно на програму