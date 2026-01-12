Logo
Брачни пар из БиХ ухапшен у Италији

12.01.2026

22:59

Брачни пар из БиХ ухапшен у Италији
Фото: Pexels

Припадници карабињера Торина ухватили су брачни пар из Босне и Херцеговине у украденом камперу са фалсификованим регистарским таблицама. Они су приведени, а након саслушања и полицијске обраде пуштени да се бране са слободе.

Како преносе италијански медији, 37-годишњи држављанин Босне и Херцеговине заустављен у јужном дијелу Торина. Након првобитне провјере, карабињери су утврдили да је кампер украден те да се на њему налазе фалсификоване регистарске таблице.

Контрола је обављена у оквиру шире акције Од‌јељења за информисање, безбједност и интеграцију, која се бавила присуством камперских насеља у јужном дијелу Торина. Да ствар буде још гора, возач није имао возачку дозволу, а посједовао је саобраћајну дозволу и регистарске таблице другог возила. На шасији кампера, поред тога, утврђено је да је прави број шасије избрисан, а затим су утиснуте нове цифре.

Шпанија

Свијет

Највећа пљенидба кокаина на отвореном мору у историји ове земље

Сумњајући да су замјене идентификационих података имале за циљ свјесно прикривање украденог поријекла кампера, полицајци су одузели возило и пријавили брачни пар надлежном суду због кривичног д‌јела прикривања и отежавања идентификације кривичног поријекла. Возач је додатно пријављен и за вожњу без дозволе.

