Познато стање породице из БиХ која је аутом слетјела у провалију

Аутор:АТВ
15.03.2026
11:18
Коментари:0
Три особе задобиле су теже повреде јутрос у саобраћајној несрећи када је путничко возило регистарских ознака БиХ слетјело са коловоза у провалију на магистралном путу Никшић - Плужине, у мјесту Брезна.
До несреће је дошло око 6 сати. У возилу се налазио брачни пар са бебом.
Жени је извађен бубрег и одмах је оперисана. Има повреде и унутрашње крварење. Њен супруг се налази на хирургији са повредама груди, али је стабилно.
Беба је транспортована Клинички центар Црне Горе.
Како је за РТЦГ казао др Зоран Мркић из Опште болнице Никшић, он у том тренутку није имао информације о тежини повреда.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч1
Ауто-мото
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
05
13
04
12
54
12
53
12
43
Тренутно на програму