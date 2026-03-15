Познато стање породице из БиХ која је аутом слетјела у провалију

15.03.2026

11:18

ауто слетјело у провалију
Фото: Служба заштите и спашавања Никшић

Три особе задобиле су теже повреде јутрос у саобраћајној несрећи када је путничко возило регистарских ознака БиХ слетјело са коловоза у провалију на магистралном путу Никшић - Плужине, у мјесту Брезна.

До несреће је дошло око 6 сати. У возилу се налазио брачни пар са бебом.

Жени је извађен бубрег и одмах је оперисана. Има повреде и унутрашње крварење. Њен супруг се налази на хирургији са повредама груди, али је стабилно.

Беба је транспортована Клинички центар Црне Горе.

Како је за РТЦГ казао др Зоран Мркић из Опште болнице Никшић, он у том тренутку није имао информације о тежини повреда.

Прочитајте више

Krave Stoka Goveda

Друштво

Бака Стана продала краву да би комшији платила студије

1 ч

1
Не важе иста правила за све: 5 кључних ствари које почетници за воланом морају знати

Ауто-мото

Не важе иста правила за све: 5 кључних ствари које почетници за воланом морају знати

2 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Иран жели договор, али ми још нисмо спремни

2 ч

0
Небензја: Нестабилност у БиХ резултат антисрпске политике Запада

Свијет

Небензја: Нестабилност у БиХ резултат антисрпске политике Запада

2 ч

0

Више из рубрике

Преварант ојадио колеге са посла, стрпао у џеп 56.000 евра

Регион

Преварант ојадио колеге са посла, стрпао у џеп 56.000 евра

4 ч

0
Паре

Регион

Старији грађани насјели на лажи, остали без скоро 100.000 евра

16 ч

0
Пожар у Макарској

Регион

Гори у Макарској, екипе на терену

19 ч

0
Опасна риба уловљена у Јадранском мору: Један залогај може бити фаталан

Регион

Опасна риба уловљена у Јадранском мору: Један залогај може бити фаталан

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

Знакови који ће почетком прољећа упознати сродну душу

13

04

Мислите да су вам поруке тајне? Велика заблуда о заштити на мрежама

12

54

Израелски министар спољних послова открио да ли ће бити преговора са Ираном

12

53

Прележали сте тежак ковид или грип? Ове инфекције могу да отворе пут ка раку плућа

12

43

Почиње Средопосна недјеља: Ови обичаји се везују за четврту седмицу Васкршњег поста

