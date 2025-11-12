Ови уређаји су невидљиви гутачи струје чак и када не раде

12.11.2025
Током зимског периода многи грађани покушавају уштедјети сваки евро на режијама, јер рачуни за струју знају бити веома високи. Један од главних “криваца” за велике рачуне нису само гријање или расвјета, већ и уређаји који троше струју чак и када нису укључени – тзв. тихи потрошачи.
Стручњаци истичу да овакви уређаји могу чинити и до 10% укупне потрошње домаћинства, што значајно оптерећује кућни буџет. Три категорије уређаја највише троше енергију: паметни телевизори, пуњачи и мали кухињски апарати.
Модерни телевизори троше струју и када су у стандбај режиму – у просјеку од 3 до 10 вата по сату. Још већи проблем представљају рисивери, конзоле и озвучења која стално остају прикључена. Препоручује се искључивање телевизора из утичнице или коришћење продужног кабла с прекидачем. На годишњем нивоу, овај једноставан потез може донијети уштеду и до 200 киловати.
Пуњачи троше енергију чак и када не пуне уређај. Један пуњач троши мало, али када их у просјечном домаћинству има пет или шест, потрошња се већ осјећа. Најједноставније је да се изваде из утичнице када је батерија напуњена.
Мали кухињски апарати попут микроталасних, апарата за кафу или тостера често остају прикључени током цијелог дана. Њихови дисплеји, сатови и електроника стално троше струју, и годишња додатна потрошња може достићи и до 100 киловати. Искључивањем ових уређаја одмах се примјећује уштеда.
Редовним искључивањем најчешћих “скривених потрошача” потрошња струје може се смањити и до 15%. За просјечно домаћинство то значи уштеду и до 30 евра мјесечно, што је значајан износ, посебно зими.
Најједноставније рјешење су паметне утичнице или продужни каблови с прекидачем, којима се једним притиском може искључити више уређаја одједном, без обиласка сваке просторије.
(Дневно)
