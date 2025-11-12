Logo
Large banner

Ови уређаји су невидљиви гутачи струје чак и када не раде

12.11.2025

10:34

Коментари:

0
Ови уређаји су невидљиви гутачи струје чак и када не раде
Фото: Steve Johnson/Pexels

Током зимског периода многи грађани покушавају уштедјети сваки евро на режијама, јер рачуни за струју знају бити веома високи. Један од главних “криваца” за велике рачуне нису само гријање или расвјета, већ и уређаји који троше струју чак и када нису укључени – тзв. тихи потрошачи.

Стручњаци истичу да овакви уређаји могу чинити и до 10% укупне потрошње домаћинства, што значајно оптерећује кућни буџет. Три категорије уређаја највише троше енергију: паметни телевизори, пуњачи и мали кухињски апарати.

Модерни телевизори троше струју и када су у стандбај режиму – у просјеку од 3 до 10 вата по сату. Још већи проблем представљају рисивери, конзоле и озвучења која стално остају прикључена. Препоручује се искључивање телевизора из утичнице или коришћење продужног кабла с прекидачем. На годишњем нивоу, овај једноставан потез може донијети уштеду и до 200 киловати.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић открио шта би волио да пише на његовом надгробном споменику

Пуњачи троше енергију чак и када не пуне уређај. Један пуњач троши мало, али када их у просјечном домаћинству има пет или шест, потрошња се већ осјећа. Најједноставније је да се изваде из утичнице када је батерија напуњена.

Мали кухињски апарати попут микроталасних, апарата за кафу или тостера често остају прикључени током цијелог дана. Њихови дисплеји, сатови и електроника стално троше струју, и годишња додатна потрошња може достићи и до 100 киловати. Искључивањем ових уређаја одмах се примјећује уштеда.

Редовним искључивањем најчешћих “скривених потрошача” потрошња струје може се смањити и до 15%. За просјечно домаћинство то значи уштеду и до 30 евра мјесечно, што је значајан износ, посебно зими.

Најједноставније рјешење су паметне утичнице или продужни каблови с прекидачем, којима се једним притиском може искључити више уређаја одједном, без обиласка сваке просторије.

(Дневно)

Подијели:

Таг:

ušteda energije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Саобраћајна несрећа у Великој Кладуши

Хроника

Отац и син из Велике Кладуше осумњичени да су газили људе иза решетака

1 ч

0
Ђоковић открио шта би волио да пише на његовом надгробном споменику

Тенис

Ђоковић открио шта би волио да пише на његовом надгробном споменику

1 ч

0
СИПА претресала и хапсила у Бужиму због изазивања мржње

Хроника

СИПА претресала и хапсила у Бужиму због изазивања мржње

1 ч

0
Ово месо је готово немогуће наћи у Хрватској

Регион

Ово месо је готово немогуће наћи у Хрватској

1 ч

0

Више из рубрике

Ево како да очистите ваше јастуке од прљавштине без прања

Савјети

Ево како да очистите ваше јастуке од прљавштине без прања

3 ч

0
Кисели купус

Савјети

Уз помоћ овог старинског рецепта ојачајте имунитет пред зиму

19 ч

0
Трик злата вриједан: Ова намирница ће спријечити гомилање леда у замрзивачу

Савјети

Трик злата вриједан: Ова намирница ће спријечити гомилање леда у замрзивачу

22 ч

0
Нови хит међу домаћицама: Додајте кап овог састојка у машину и веш ће мирисати рајски

Савјети

Нови хит међу домаћицама: Додајте кап овог састојка у машину и веш ће мирисати рајски

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

11

38

Гужва на излазу из БиХ

11

35

Воле болну истину: Хороскопски знакови који не знају лагати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner