Трик злата вриједан: Ова намирница ће спријечити гомилање леда у замрзивачу

Ко год је имао овај проблем зна колико је заправо напорно одледити и очистити фрижидер у коме се мјесецима накупљао лед. Сати стругања и чекања су прошлост! Више нећете морате да се мучите, јер је рјешење и више него једноставно.
Уз овај генијалан трик моћи ћете да заувијек спријечите стварање леда у вашем фрижидеру. Тајна је у нечему што сигурно стоји у вашој кухињи.
Једна ситница коју сви имате код куће и која ће спријечити гомилање леда у фрижидеру је обично јестиво уље. Нисте ово знали, зар не?
Поступак:
Прво, обавезно одледите и добро осушите фрижидер.
Све што треба да урадите јесте да зидове, фиоке и комору вашег фрижидера премажете уљем.
Добићете клизаву површину по којој лед неће моћи уопште да се формира. Ако се и створи, биће га много мање и лако ћете га уклонити руком, без стругања!
Овај злата вриједан трик доказ је да су најједноставнија рјешења често и најбоља. Немојте више дозволити да вам гомилање леда у фрижидеру ствара муку! Уље је све што вам треба за трајно чист и функционалан фрижидер!
