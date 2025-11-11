Logo
Трик злата вриједан: Ова намирница ће спријечити гомилање леда у замрзивачу

Извор:

Крстарица

11.11.2025

13:16

Трик злата вриједан: Ова намирница ће спријечити гомилање леда у замрзивачу

Ко год је имао овај проблем зна колико је заправо напорно одледити и очистити фрижидер у коме се мјесецима накупљао лед. Сати стругања и чекања су прошлост! Више нећете морате да се мучите, јер је рјешење и више него једноставно.

Уз овај генијалан трик моћи ћете да заувијек спријечите стварање леда у вашем фрижидеру. Тајна је у нечему што сигурно стоји у вашој кухињи.

Младен Жижовић

Фудбал

Борац зове навијаче, сав приход иде породици Жижовић

Обично уље рјешава проблем

Једна ситница коју сви имате код куће и која ће спријечити гомилање леда у фрижидеру је обично јестиво уље. Нисте ово знали, зар не?

Поступак:

Прво, обавезно одледите и добро осушите фрижидер.

Све што треба да урадите јесте да зидове, фиоке и комору вашег фрижидера премажете уљем.

Добићете клизаву површину по којој лед неће моћи уопште да се формира. Ако се и створи, биће га много мање и лако ћете га уклонити руком, без стругања!

Француска

Свијет

Шокантно признање: Француска се припрема за рат

Овај злата вриједан трик доказ је да су најједноставнија рјешења често и најбоља. Немојте више дозволити да вам гомилање леда у фрижидеру ствара муку! Уље је све што вам треба за трајно чист и функционалан фрижидер!

