Избјегните ову грешку због које хортензије могу бити заувијек уништене

Прелијепи грм чије божанствене цвјетне лоптице виђамо у разним бојама, од елегантне бијеле, до романтичне љубичасте, розе или плаве, не захтјева претјерану његу и веома је захвалан за одржавање, а најчешће се сади у угловима дворишта, уз ивицу баште или близу ограде.
Иако у јесен хортензије завршавају са цвјетањем, то не значи да током хладних дана треба да заборавите на њих, напротив.
Грмови препуни гроздастих цвјетова прави су празник за очи, али треба имати у виду да ће заблистати у свој својој раскоши само ако се правилно његују. Но, некада се, можда и усљед превелике љубави и очараности једном од најљепших и најпопуларнијих биљака, деси да и најмарљивији баштовани погријеше.
Под претпоставком да сте цвијеће већ заштитили од хладноће, и да знате да треба да му обезбједите довољно влаге и да га заливате и током зиме (хортензије воле воду), постоји нешто што никако не бисте смјели да радите ни овог, ни наредних мјесеци.
Ричард Баркер, стручњак за хортикултуру, поручује да хортензије не треба орезивати до прољећа, посебно сорте које цвјетају на изданцима из претходне године.
Најбоље вријеме за то је крај зиме или рано прољеће, каже Баркер, јер би, у супротном, након орезивања могле да буду изложене мразу, а онда се сљедеће године, кад отопли, нећете дивити раскошном грму, већ ће вас дочекати биљка на самрти. То не желите, зар не?
Препоручује се и малчирање жбуна (техника прекривања горњег слоја земљишта органским или неорганским материјалима како би се побољшали услови за раст биљака, задржала влага, сузбио коров и спријечила ерозија). Уклањање горњег слоја компоста и додавање фине коре малча у подножје биљке може је додатно заштитити од хладноће и временских непогода.
