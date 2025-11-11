Logo
Large banner

Избјегните ову грешку због које хортензије могу бити заувијек уништене

Извор:

Жена Блиц

11.11.2025

10:17

Коментари:

0
Хортензија цвијеће
Фото: Pexels/Azzam Faruqi

Прелијепи грм чије божанствене цвјетне лоптице виђамо у разним бојама, од елегантне бијеле, до романтичне љубичасте, розе или плаве, не захтјева претјерану његу и веома је захвалан за одржавање, а најчешће се сади у угловима дворишта, уз ивицу баште или близу ограде.

Иако у јесен хортензије завршавају са цвјетањем, то не значи да током хладних дана треба да заборавите на њих, напротив.

Policija Srbija

Хроника

Дјевојка претучена и избодена, трага се за осумњиченим

Грмови препуни гроздастих цвјетова прави су празник за очи, али треба имати у виду да ће заблистати у свој својој раскоши само ако се правилно његују. Но, некада се, можда и усљед превелике љубави и очараности једном од најљепших и најпопуларнијих биљака, деси да и најмарљивији баштовани погријеше.

Под претпоставком да сте цвијеће већ заштитили од хладноће, и да знате да треба да му обезбједите довољно влаге и да га заливате и током зиме (хортензије воле воду), постоји нешто што никако не бисте смјели да радите ни овог, ни наредних мјесеци.

Ричард Баркер, стручњак за хортикултуру, поручује да хортензије не треба орезивати до прољећа, посебно сорте које цвјетају на изданцима из претходне године.

НБа-кошарка-лопта

Кошарка

Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

Најбоље вријеме за то је крај зиме или рано прољеће, каже Баркер, јер би, у супротном, након орезивања могле да буду изложене мразу, а онда се сљедеће године, кад отопли, нећете дивити раскошном грму, већ ће вас дочекати биљка на самрти. То не желите, зар не?

Препоручује се и малчирање жбуна (техника прекривања горњег слоја земљишта органским или неорганским материјалима како би се побољшали услови за раст биљака, задржала влага, сузбио коров и спријечила ерозија). Уклањање горњег слоја компоста и додавање фине коре малча у подножје биљке може је додатно заштитити од хладноће и временских непогода.

Подијели:

Тагови:

Hortenzija

Цвијеће

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Инспектори открили 165 запослених без уговора: Рад на црно и даље рак-рана привреде

Друштво

Инспектори открили 165 запослених без уговора: Рад на црно и даље рак-рана привреде

4 ч

0
Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу

Породица

Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу

4 ч

0
Докторка пронађена мртва близу границе: Кћерка изнијела тешке оптужбе

Свијет

Докторка пронађена мртва близу границе: Кћерка изнијела тешке оптужбе

4 ч

0
Срамно је ово што се ради Богдану Богдановићу

Кошарка

Срамно је ово што се ради Богдану Богдановићу

4 ч

0

Више из рубрике

Када перете зимску јакну убаците само једну ствар у веш машину и биће као нова

Савјети

Када перете зимску јакну убаците само једну ствар у веш машину и биће као нова

6 ч

0
30 одсто јефтиније гријање преко климе? Ево како

Савјети

30 одсто јефтиније гријање преко климе? Ево како

18 ч

0
Трикови помоћу којих ће се рачуни за струју драстично смањити

Савјети

Трикови помоћу којих ће се рачуни за струју драстично смањити

1 д

0
Ако имате проблема са штитом жлездом избјегавајте ове намирнице

Савјети

Ако имате проблема са штитом жлездом избјегавајте ове намирнице

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

19

Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

14

17

Пијани возач ударио у полицијско возило, повријеђена два полицајца

14

13

Обратите пажњу на симптоме: Постоји више врста анемије

14

12

Монструозан снимак: Директор гурнуо аутистично дијете низ степенице

14

07

Стигао је ретроградни Јупитер: Ево шта нас чека у наредном периоду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner