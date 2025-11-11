Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

Извор:
Сабраћајна несрећа догодила се у Италији у Виђевану, гдје је 21-годишњи кошаркаш Матео Бетанти изгубио контролу над својим Фераријем, којио је закуцао у зид куће.
Матео Бетанти је играо игра за Виђевано 1955, а у колима је био са предузетником Албертом Ригинијем.
Кошаркаш је спашен хеликоптером, који га је превезао у болницу, али се налази у критичном стању, док је сувозач Ригини такође повређен, али није животно угрожен.
Бентантијев бивш клуб се огласио на друштвеним мрежама, гдје су му пружили пуну подршку да добије најважнију утакмицу у животу.
"Породица Виђевано 1955 навија за Матеа Бетантија, који је тешко повређен у саобраћајној несрећи у недељу 9. новембра увече. Двадесетједногодишњак из Виђевана вратио се у Италију у сезони 2023/24, након што је завршио колеџ у Академији Монтверде у Сједињеним Америчким Државама, придруживши се Видђевану, са којим је одиграо цијело првенство Серије А2. Пропустио је скоро целу прошлу сезону због повреде, а посљедњих недјеља био је у контакту са неколико тимова око повратка у игру. Матео је хоспитализован у црвеном стању на интензивној нези у болници Нигуарда, реагује на лијечење и континуирано га прате љекари на одјељењу . Хајде, Матео, не одустај", стоји у поруци Виђевана, пише Телеграф.
