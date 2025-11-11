Logo
Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

Телеграф

11.11.2025

10:04

Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот
Фото: Pexel/David Eluwole

Сабраћајна несрећа догодила се у Италији у Виђевану, гдје је 21-годишњи кошаркаш Матео Бетанти изгубио контролу над својим Фераријем, којио је закуцао у зид куће.

Матео Бетанти је играо игра за Виђевано 1955, а у колима је био са предузетником Албертом Ригинијем.

Кошаркаш је спашен хеликоптером, који га је превезао у болницу, али се налази у критичном стању, док је сувозач Ригини такође повређен, али није животно угрожен.

Бентантијев бивш клуб се огласио на друштвеним мрежама, гдје су му пружили пуну подршку да добије најважнију утакмицу у животу.

богдан богдановиц

Кошарка

Срамно је ово што се ради Богдану Богдановићу

"Породица Виђевано 1955 навија за Матеа Бетантија, који је тешко повређен у саобраћајној несрећи у недељу 9. новембра увече. Двадесетједногодишњак из Виђевана вратио се у Италију у сезони 2023/24, након што је завршио колеџ у Академији Монтверде у Сједињеним Америчким Државама, придруживши се Видђевану, са којим је одиграо цијело првенство Серије А2. Пропустио је скоро целу прошлу сезону због повреде, а посљедњих недјеља био је у контакту са неколико тимова око повратка у игру. Матео је хоспитализован у црвеном стању на интензивној нези у болници Нигуарда, реагује на лијечење и континуирано га прате љекари на одјељењу . Хајде, Матео, не одустај", стоји у поруци Виђевана, пише Телеграф.

