НБА лига одала признање Јокићу - ФОТО

Никола Јокић проглашен је за најбољег играча у протеклој недјељи у НБА лиги.
Српски кошаркаш је прошле недјеље имао учинак са просјеком од 31,3 поена, 11,3 скокова и 13,3 асистенција.
Денвер није знао за пораз прошле недјеље, па имао скор од 4/0.
Ово је први пут да је Јокић добио овакву награду ове сезоне.
Што се тиче источне конференције, играч недјеље је звијезда Детроит Пистонса Кејд Канингем, који је просјечно биљежио 31 поен, уз 3,3 скока и 9,8 асистенција.
Као што је био случај са Денвером, тако и Детроит није имао пораз у прошлој недјељи.
NBA Players of the Week for Week 3.— NBA (@NBA) November 10, 2025
West: Nikola Jokić (@nuggets)
East: Cade Cunningham (@DetroitPistons) pic.twitter.com/IK3AJACquO
