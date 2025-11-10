Фенербахче долази ослабљен у госте Партизану

Извор:
10.11.2025
Кошаркаш Фенербахчеа Скоти Вилбекин паузираће најмање месец дана због повреде кољена десне ноге.
Послије болова које је осјетио, Вилбекин је прегледан и откривен је едем у хрскавици десног кољена, а лијечење је започето", наводи се на сајту клиба.
Турски медији су пренијели да ће Вилбекин (32) паузирати најмање мјесец дана, што значи да неће да игра за Фенербахче ни против Партизана, 21. новембра у Арени, у мечу 12. кола Евролиге.
Вилбекин ове сезоне у просјеку бељежи девет поена по мечу.
Фенербахче је тренутно 13. на табели Евролиге са четири побједе и пет пораза.
