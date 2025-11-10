Ужас у болници у Келну: Мушкарац намјерно искључио респиратор пацијенту

Извор:
Телеграф
10.11.2025
17:34
Коментари:0
Тридесетдвогодишњи мушкарац је наводно убио другог пацијента (75) на одјељењу интензивне његе болнице у Келну, на лијевој обали Рајне, тако што је искључио његов респиратор.
Полиција је формирала истрагу због убиства.
Стравичан инцидент се догодио у суботу убрзо послије поноћи. Упркос хитној медицинској интервенцији, 75-годишњак је преминуо.
"Осумњичени је потом напустио собу, али га је ухапсило особље на одјељењу", рекао је за Билд главни јавни тужилац Келна Улрих Бремер.
Свијет
Уништена још два брода са дрогом, убијено шест особа: Пит Хегсет објавио снимке
Касније је под полицијском заштитом пребачен у другу болницу.
Према наводима јавног тужилаштва, тридесетдвогодишњак је можда дјеловао у стању алкохолног делиријума.
У недјељу, Окружни суд у Келну је, на захтјев јавног тужилаштва, наредио његов привремени смјештај у центар за рехабилитацију од дрога, преноси Телеграф.
Хроника
Жена подлегла повредама: Ухапшено лице које је ударило пјешака аутом па побјегло са мјеста несреће
Алкохолни делиријум (делиријум тременс) је стање опасно по живот које се може јавити након дуже, тешке злоупотребе алкохола, обично два до четири дана након посљедње конзумације алкохола.
Симптоми укључују тремор, поремећаје спавања, анксиозност, немир, конфузију, халуцинације, а понекад и нападе или психозу.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
29
19
07
18
57
18
56
Тренутно на програму