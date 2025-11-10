Logo
Џиновић проговорио након скандала: Није у нормалним односима са кћерком

Телеграф

10.11.2025

Џиновић проговорио након скандала: Није у нормалним односима са кћерком
Недавно су поједини медији објавили голишаве фотографије и интимне снимке Мелине Џиновић, кћерке легендарног пјевача Хариса. Она сама се на ту тему није оглашавала, али је њен отац у недавном интервјуу проговорио о односу са кћерком.

Харис Џиновић је први пут отворено говорио о породици и разводу, али и открио да није у добрим односима са кћерком Ђином Џиновић.

Осврнуо се на Мелину, па открио да са кћерком није у најбољим односима.

"Можда њој није ништа фалило. Можда нема шта да каже, онда је боље да ћути. Она никада није хтјела да разговара о борби за брак. Нисам ни са кћерком у нормалним односима, нигдје није савршено, ни у једној породици", искрено је рекао пјевач.

Харис се, подсјетимо, осврнуо и на своју виралну изјаву "Ја сам крив само што сам давао".

"Данас је свега за два дана доста, тако и мог живота. Искрено, двије звезде је много у кући. Само је једна права звијезда, а друга је набијеђена. Мој развод је био цивилизован. Моје изјаве су виралне, али неке ствари су биле у браку лагане, код мене је било све може - нисам ја само давао из џепа. Давали смо све. Можда сам јој ја досадио. Има свако своје разлоге, каже да неће са мном, то је то, шта да се ради. Породицу је тешко створити, али ју је лако раставити. Морам да кажем да ја нисам боловао развод, ја сам контролисао себе. Изнио сам лако, иако није било лако", рекао је Харис у емисији "Премијера, викенд специјал".

Мелина Џиновић

Харис Џиновић

