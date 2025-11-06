Трампова три сценарија за Мадура и Венецуелу

Извор:
РТ Балкан
06.11.2025
10:33
Администрација Доналда Трампа развила је низ опција за војну акцију у Венецуели, укључујући директне нападе на војне јединице које штите предсједника Николаса Мадура и потезе за преузимање контроле над нафтним пољима земље, наводи више америчких званичника.
"Њујорк тајмс" објавио је ова сазнања, додавши да предсједник Трамп још није донио одлуку о томе да ли ће наставити са плановима, али и да се налази под притиском високих савјетника који се залажу за једну од најагресивнијих опција – свргавање Мадура с власти.
Сарадници од Министарства правде траже додатна правна упутства како би оправдали најагресивније могуће намјере, али ће предсједник имати још неко вријеме да одлучи.
Коначну одлуку, пише амерички лист, вјероватно неће морати да донесе барем док носач авиона "Џералд Форд", највећи и најновији амерички носач, не стигне у Карибе средином овог мјесеца. Брод превози око 5.000 морнара и више од 75 борбених, извиђачких и подржних авиона, укључујући ловце Ф/А-18.
Од краја августа дошло је до сталног повећања присуства америчких трупа у региону. Чак и прије него што носач стигне, у Карипском мору се налази око 10.000 америчких војника – отприлике половина на ратним бродовима, а половина у базама у Порторику.
Пентагон је посљедњих недеља такође послао бомбардере Б-52 и Б-1 из база у Луизијани и Тексасу да лете у мисијама дуж обале Венецуеле, у ономе што војни званичници називају демонстрацијом силе. Б-52 може да носи десетине прецизно навођених бомби, а Б-1 више од 30 тона наоружања – што је највећи ненуклеарни капацитет било ког авиона у арсеналу америчког ваздухопловства.
Елитни 160. пук за специјалне авијационе операције америчке војске, који је спроводио хеликоптерске мисије у Авганистану, Ираку и Сирији, недавно је извео оно што је Пентагон описао као тренинг-вежбе у близини обала Венецуеле.
Ово брзо и јавно повећање војног присуства изгледа као дио психолошке кампање притиска на Мадура.
Трамп је, заправо, отворено говорио о својој одлуци да изда "налог" који омогућава ЦИА да спроводи тајне операције унутар Венецуеле – врсту операција о којима предсједници готово никада не говоре унапред.
"Њујорк тајмс" тврди да, ако би Трамп наредио такву акцију, то би представљало велики војни, правни и политички ризик. За разлику од бомбардовања три иранска нуклеарна постројења у јуну, овај потез би укључивао покушај свргавања читаве владе.
Трампово одобрење да ЦИА дјелује унутар граница Венецуеле могло би агенцији да омогући различите активности – од информативних операција и подршке опозицији, до активног саботирања Мадурове владе, па чак и његовог хапшења.
Међутим, званичници за националну безбједност кажу да, ако би такве тајне операције могле да га сруше, Мадуро би већ одавно био свргнут. Зато Бијела кућа разматра директну војну акцију, а предлози на столу спадају у три главне категорије.
Прва опција су ваздушни удари на војне објекте, од којих су неки можда повезани с трговином дрогом, с циљем да се уруши подршка војске Мадуру. Тиме би, сматрају, Мадуро поверовао да више нема заштиту, могао би да покуша да побјегне или би, крећући се по земљи, постао рањивији на хапшење.
Критичари пак упозоравају да би такав приступ могао имати супротан ефекат – уједињење народа око Мадура.
Други сценарио представља специјална операција америчких јединица, попут "делта форса" или "фока", са циљем да ухвате или убију Мадура.
У том случају, администрација би покушала да заобиђе забрану атентата на стране лидере тврдећи да је Мадуро прије свега вођа нарко-терористичке банде, што би било проширење аргументације којом се правдају напади на бродове осумњичене за шверц дроге.
Државни секретаријат понудио је награду од 50 милиона долара за хапшење или осуду Мадура, што је повећање у односу на 25 милиона из посљедњих дана Бајденове администрације.
Трећа опција укључује сложенији план за слање америчких противтерористичких снага како би заузеле аеродроме и бар нека венецуеланска нафтна поља и инфраструктуру.
Ове двије посљедње опције носе много већи ризик за америчке командосе на терену, као и за цивиле, посебно ако би се циљало на Мадура у урбаним подручјима попут Каракаса.
