Због "поклона за рођаке" пријети им казна од 15.500 евра

Извор:
Телеграф
06.11.2025
09:54
Коментари:0
Двоје српских држављана суочава се са папреном казном након што су ухваћени у "шопингу", али илегалном.
Мађарска полиција пресрела је на ауто-путу аутомобил, у којем су била двојица Срба, а када су им прегледали гепек, одмах су почели да пишу пријаве.
Како је саопштено из полиције, цариници су током рутинске контроле зауставили један аустријски аутомобил у којем су се налазила двојица српских држављана који су из Румуније путовали ка Аустрији.
Хроника
Тијело жене пронађено у замрзивачу: Ухапшен осумњичени за убиство из Печењеваца
"Када су инспектори прегледали пртљажник, пронашли су три веће пијачне торбе које су биле пуне до врха. У торбама је било 1.640 паклица цигарета с косовским и македонским акцизним маркицама. Током контроле се испоставило да је један од путника одговоран, а дио пакета је, како је рекао, био намјењен његовим рођацима", навели су из полиције.
Како наводе, аутомобил је пресретну код Хегјешхалома.
"Униформисана лица су запленила цигарете у вриједности већој од 4 милиона форинти, а против путника је покренут поступак због кршења акцизног закона и пореске преваре. Починиоцу пријети новчана казна од готово 6 милиона форинти (око 15.500 евра)".
(телеграф)
