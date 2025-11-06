Logo

Због "поклона за рођаке" пријети им казна од 15.500 евра

Извор:

Телеграф

06.11.2025

09:54

Granica Granicni prelaz Hrvatska
Фото: Танјуг/АП

Двоје српских држављана суочава се са папреном казном након што су ухваћени у "шопингу", али илегалном.

Мађарска полиција пресрела је на ауто-путу аутомобил, у којем су била двојица Срба, а када су им прегледали гепек, одмах су почели да пишу пријаве.

Како је саопштено из полиције, цариници су током рутинске контроле зауставили један аустријски аутомобил у којем су се налазила двојица српских држављана који су из Румуније путовали ка Аустрији.

Далибор Демировић

Хроника

Тијело жене пронађено у замрзивачу: Ухапшен осумњичени за убиство из Печењеваца

"Када су инспектори прегледали пртљажник, пронашли су три веће пијачне торбе које су биле пуне до врха. У торбама је било 1.640 паклица цигарета с косовским и македонским акцизним маркицама. Током контроле се испоставило да је један од путника одговоран, а дио пакета је, како је рекао, био намјењен његовим рођацима", навели су из полиције.

Како наводе, аутомобил је пресретну код Хегјешхалома.

"Униформисана лица су запленила цигарете у вриједности већој од 4 милиона форинти, а против путника је покренут поступак због кршења акцизног закона и пореске преваре. Починиоцу пријети новчана казна од готово 6 милиона форинти (око 15.500 евра)".

(телеграф)

Тагови:

Мађарска

policija

Казна

