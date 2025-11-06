Logo

Тијело жене пронађено у замрзивачу: Ухапшен осумњичени за убиство из Печењеваца

Извор:

Агенције

06.11.2025

09:48

Коментари:

0
Далибор Демировић
Фото: Фејсбук

Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу, након интензивног рада пронашли су Д. Д. (43) из Печењевца, осумњиченог да је извршио кривично дјело тешко убиство.

Он се сумњичи да је 2. новембра, у кући у Печењевцу, усмртио тридесетшестогодишњу жену, а затим се побјегао.

Далибор Демировић

Хроника

Стравични детаљи обдукције: Партнерку претукао, удавио, па тијело сакрио у замрзивач

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен у Више јавно тужилаштво у Лесковцу.

Подсјетимо, тијело несрећне жене пронађено је у замрзивачу у породичној кући осумњиченог Д.Д. у селу Печењевце у Лесковцу. Иначе, тијело је пронашао рођени брат осумњиченог који је навео да је из куће чуо буку и свађу, и да је посумњао да су се жртва и осумњичени сукобили.

Подијели:

Тагови:

Убиство

Leskovac

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пожар у згради у Ваљеву, шири се густи дим

Хроника

Пожар у згради у Ваљеву, шири се густи дим

1 ч

0
Због упаљача задобила опекотине другог степена на 25 одсто коже

Хроника

Због упаљача задобила опекотине другог степена на 25 одсто коже

2 ч

0
Четири особе повријеђене у тешкој несрећи, саобраћај потпуно обустављен

Хроника

Четири особе повријеђене у тешкој несрећи, саобраћај потпуно обустављен

2 ч

0
У тешкој саобраћајној несрећи погинуо возач (18), двојица младића тешко повријеђена

Хроника

У тешкој саобраћајној несрећи погинуо возач (18), двојица младића тешко повријеђена

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

41

Добра вијест: Ево када креће исплата пензија у Српској

11

39

Ево како пун Мјесец утиче на тијело, психу и друштво

11

37

Пакао за Партизан пред Олимпијакос: Два лидера тима не путују у Атину!

11

37

Знали су да је Дом пензионера у Тузли „потенцијално опасан“?

11

33

Благојевић: Зашто су потребни "пријевремени избори"?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner