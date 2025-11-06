Тијело жене пронађено у замрзивачу: Ухапшен осумњичени за убиство из Печењеваца

Извор:
Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу, након интензивног рада пронашли су Д. Д. (43) из Печењевца, осумњиченог да је извршио кривично дјело тешко убиство.
Он се сумњичи да је 2. новембра, у кући у Печењевцу, усмртио тридесетшестогодишњу жену, а затим се побјегао.
Стравични детаљи обдукције: Партнерку претукао, удавио, па тијело сакрио у замрзивач
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен у Више јавно тужилаштво у Лесковцу.
Подсјетимо, тијело несрећне жене пронађено је у замрзивачу у породичној кући осумњиченог Д.Д. у селу Печењевце у Лесковцу. Иначе, тијело је пронашао рођени брат осумњиченог који је навео да је из куће чуо буку и свађу, и да је посумњао да су се жртва и осумњичени сукобили.
