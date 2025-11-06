Logo

Четири особе повријеђене у тешкој несрећи, саобраћај потпуно обустављен

СРНА

06.11.2025

09:25

Четири особе повријеђене у тешкој несрећи, саобраћај потпуно обустављен

Четири лица повријеђена су јутрос у саобраћајној незгоди на магистралном путу Власеница-Милићи у мјесту Табана, речено је Срни у Полицијској управи Зворник.

У саобраћајној незгоди, која се догодила у 7.45 часова, учествовали су путнички аутомобили.

Удес на магистралном путу, саобраћај потпуно обустављен

У току је увиђај, а саобраћај је потпуно обустављен на овој дионици пута.

удес

Саобраћајна несрећа

