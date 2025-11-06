Четири особе повријеђене у тешкој несрећи, саобраћај потпуно обустављен

Извор:
СРНА
06.11.2025
09:25
Коментари:0
Четири лица повријеђена су јутрос у саобраћајној незгоди на магистралном путу Власеница-Милићи у мјесту Табана, речено је Срни у Полицијској управи Зворник.
У саобраћајној незгоди, која се догодила у 7.45 часова, учествовали су путнички аутомобили.
Удес на магистралном путу, саобраћај потпуно обустављен
У току је увиђај, а саобраћај је потпуно обустављен на овој дионици пута.
