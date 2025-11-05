Тешка несрећа у Хрватској: Један младић погинуо, двојица повријеђена

Извор:
Младић је погинуо у тешкој саобраћајној несрећи у граду Озаљ, у Карловачкој жупанији, саопштила је полиција.
Несрећа се догодила око 19.40 на Тршком путу, када је аутомобил карловачких регистарских ознака слетио у двориште једне куће.
У возилу су се налазиле три млађе мушке особе. Један је младић на мјесту преминуо, а друга двојица задобила су повреде. За сада није познат степен повреда. У току је полицијски увиђај.
Саобраћај је на том дијелу пута затворен и преусмјерен на обилазне улице, преносе хрватски медији.
