Епилог страшне трагедије у Тузли

Аутор:

Инес Ђанковић

05.11.2025

19:08

Фото: Screenshot / Avaz

Више од десеторо страдалих и десетине хоспитализованих епилог је страшне трагедије у Дому пензионера у Тузли. У болници је 11 корисника и запослених Дома, три полицајца, шест ватрогасаца. Љекари се боре за живот пацијената смјештених на Клиници за анестезиологију и реаниматологију.

"Укупно има их осам на наведеној клиници. Од осам, пет је на респиратору и налазе се у тешком стању. Највише је инхалационих повреда насталих удисањем штетних материја током пожара", изјавио је директор Јавне здравствене установе УКЦ Тузла Шекиб Умиханић.

Пожар је избио синоћ у 20 часова и 45 минута на одјелу гдје су смјештене непокретне особе. Све се радило само да се из ватрене стихије живот спаси. Ванредна ноћ била је и у Хитној помоћи. Имали су 42 интервенције.

"Петнаест припадника МУП-а затражило је помоћ у након првог ударног таласа. Имали смо и двије успјешне реанимације", истиче начелник Службе хитне медицинске помоћи Тузла Лејка Кулугија-Мемишевић.

Два возила и 40 ватрогасаца гасило је пожар. Ватра је избила на седмом спрату. Било је панике и страха, кажу ватрогасци, јер су се на два спрата, која су прва евакуисана, налазили непокретни и тешко покретни корисници Дома. Пожар је брзо стављен под контролу.

"Сама локација интервенције биле је на седмом спрату. На једном спрату је било 30 људи, као и на другом. Извршена је евакуација 60 људи", казао је старјешина ПВЈ Тузла Јасмин Јахић.

Свједоци с лица мјеста наводе да се брзо осјетио густ дим и да су се чула пуцања. Наводе да су мислили да се нешто руши. Ружа Кајић , која је смјештена на трећем спрату испричала је да погледом кроз прозор схватила је да је ријеч о пожару.

"Погледала сам на прозоре и видјела да велике даске падају доље. Онда сам изашла на ходник, јавио ми се неко. Питали су гдје сам и да ли сам угрожена, а ја сам рекла да нисам угрожена али да не могу бити у соби", испричала је корисница Дома пензионера у Тузли Ружа Кајић.

Тешки снимци спасавања корисника Дома пензионера и надљудски напори служби обиљежили су претходну ноћ. Директор Дома пензионера Тузла, Мирсад Бакаловић, дан након тешке трагедије поднио је оставку. Објекат је од јутрос затворен и ограђен полицијским тракама, а штићеници су збринути на сигурном. Истрага ће показати шта је узрок пожара. Због тешке трагедије сазван је и ванредни колегијум градоначелника

"Ми ћемо формирати радне групе да снимимо стварно стање и да донесемо правовремене одлуке, од краткорочних до дугорочних", истакао је градоначелник Тузле Зијад Лугавић.

"Ангажовани су вјештаци електро струке, противпожарне заштите и заштите на раду који ће заједно са државним тужиоцем и истражиоцима крими полиције радити на утврђивању узрока ове тешке трагедије која је задесила Тузлу", рекао је главни тужилац кантоналног Тужилаштва Тузла Ведран Алиџановић.

Министар рада и социјалне политике Федерације БиХ Аднан Делић рекао је да је незадовољавајуће стање у области социјалне заштите и да је она стављена на маргину. Оградио се да министарство које води нема надлежност над Домом пензионера у Тузли. На одговорност позива премијер Федерације Нермин Никшић. Не жели да именује кривце наводећи да ће истрага показати да ли се трагедија могла спријечити. Породицама страдалих то није утјеха. А пожар је избио у једном од најскупљих домова у БиХ.

