Мушкарац пријавио да је избоден и опљачкан на путу, па завршио иза решетака

Полиција у Земуну ухапсила је преваранта С. Ш. (40) због сумње да је лажно пријавио кривично дјело. Против њега је поднета кривична пријава за лажно пријављивање.
Према првим информацијама, он се сумњичи да је 30. октобра пријавио полицији да је у Батајници зауставио свој аутомобил како би помогао мушкарцу чије се возило наводно покварило.
Полицији је тог дана пријавио да је мушкарац, ком је наводно покушао да помогне, тада извадио нож, убо у ногу и отео му торбицу са новцем.
Међутим, даљом истрагом је утврђено да до напада није дошло, већ да је С. Ш. сам потрошио новац, а цијели догађај измислио како би прикрио нестанак новца, пише Курир.
