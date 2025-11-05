Logo

Хорор у Србији: Син (40) јастуком гушио мајку

Извор:

Телеграф

05.11.2025

16:51

Коментари:

0
Хорор у Србији: Син (40) јастуком гушио мајку
Фото: Танјуг

Београдска полиција ухапсила је М.Ч. (40) у уторак након драматичног инцидента породичног насиља у стану у Улици Цара Душана у Београду, сазнаје "Телеграф.рс".

Незванично, до инцидента је дошло у стану на Старом граду, након вербалне свађе М.Ч. и његове мајке, А.Ч. (76).

Свађа је убрзо ескалирала у физички напад.

sreca radost ljubav

Занимљивости

Три хороскопска знака којима живот креће набоље од 5. новембра

Према информацијама, М.Ч. је мајци, након упућених пријетњи и увреда, ставио јастук преко лица и покушао да је угуши док је лежала на кревету.

Брзом интервенцијом полиције, насилник је ухапшен, а Прво основно јавно тужилаштво (ОЈТ) у Београду води истрагу о овом случају.

М.Ч. су изречене мјере забране приласка и комуникације са оштећеном мајком.

rite ugljevik

Република Српска

Рудари у РиТЕ Угљевик наставили штрајк

Тужилаштво ће у даљем поступку одлучивати о квалификацији дела и евентуалном предлогу за притвор.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

насиље у породици

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Колико регистрованих возила у Српској је старије од 15 година?

Ауто-мото

Колико регистрованих возила у Српској је старије од 15 година?

2 ч

0
Европи пријети опасна инфекција отпорна на лијекове

Здравље

Европи пријети опасна инфекција отпорна на лијекове

2 ч

0
Очекује се пресуда за убиство Ане Волш: Познато када ће се Брајан Волш наћи пред судом

Свијет

Очекује се пресуда за убиство Ане Волш: Познато када ће се Брајан Волш наћи пред судом

2 ч

0
Пољубио предсједницу у врат и покушао да јој додирне груди

Свијет

Пољубио предсједницу у врат и покушао да јој додирне груди

2 ч

0

Више из рубрике

Нова пресуда Кецмановићима: Ево колико новца морају да исплате

Хроника

Нова пресуда Кецмановићима: Ево колико новца морају да исплате

3 ч

0
Акција Транспортер

Хроника

Сарадник Бојана Цвијетића осуђен на три и по године затвора

3 ч

0
полиција

Хроника

Саобраћајна незгода код Челинца

3 ч

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Преокрет у истрази убиства у Добоју: Отац умро од инфаркта након сукоба са сином

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

09

Одбијањем апелације, Уставни суд БиХ угрозио уставност и владавину права

19

06

Одлука Уставног суда примјер урушавања Дејтонског споразума

19

03

Четири знака која показују да партнер више није заинтересован за везу

18

57

Централне вијести, 05.11.2025.

18

55

Каран: Већ 30 година неко нарушава државно уређење БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner