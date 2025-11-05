Хорор у Србији: Син (40) јастуком гушио мајку

Извор:
Телеграф
05.11.2025
16:51
Коментари:0
Београдска полиција ухапсила је М.Ч. (40) у уторак након драматичног инцидента породичног насиља у стану у Улици Цара Душана у Београду, сазнаје "Телеграф.рс".
Незванично, до инцидента је дошло у стану на Старом граду, након вербалне свађе М.Ч. и његове мајке, А.Ч. (76).
Свађа је убрзо ескалирала у физички напад.
Занимљивости
Три хороскопска знака којима живот креће набоље од 5. новембра
Према информацијама, М.Ч. је мајци, након упућених пријетњи и увреда, ставио јастук преко лица и покушао да је угуши док је лежала на кревету.
Брзом интервенцијом полиције, насилник је ухапшен, а Прво основно јавно тужилаштво (ОЈТ) у Београду води истрагу о овом случају.
М.Ч. су изречене мјере забране приласка и комуникације са оштећеном мајком.
Република Српска
Рудари у РиТЕ Угљевик наставили штрајк
Тужилаштво ће у даљем поступку одлучивати о квалификацији дела и евентуалном предлогу за притвор.
Ауто-мото
2 ч0
Здравље
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
19
09
19
06
19
03
18
57
18
55
Тренутно на програму