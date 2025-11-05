Logo

Рудари у РиТЕ Угљевик наставили штрајк

05.11.2025

16:41

Коментари:

1
Рудари у РиТЕ Угљевик и даље су у штрајку. Иако је одржан састанак руководства РиТЕ Угљевик и Штрајкачког обора договор о прекиду штрајка није постигнут. Синдикат сада има само два захтјева - уплату доприноса и добијање концесије на Исток 2.

Уплаћени су доприноси на плате, али нису уплаћени доприноси на 500 КМ регреса, тако да су радници и даље без здравственог осигирања.

Доктор

Здравље

Европи пријети опасна инфекција отпорна на лијекове

- Два кључна захтјева су доприноси и документ на Исток 2. Да се срочи и да би радници имали неку сигурност. Јуче су уплаћени доприноси на плату, били смо осигурани два сата, али смо поново у блокади јер нису уплаћени доприноси на 500 КМ регреса. А та средства дозначава управа Електропривреде Српске - рекао је Бобан Беновић, предсједник Синдиката РиТЕ Угљевик.

Дико Цвијетиновић, директор РиТЕ Угљевик истиче да управа овог предузећа чини све како би се испоштовали радници.

Ана Волш

Свијет

Очекује се пресуда за убиство Ане Волш: Познато када ће се Брајан Волш наћи пред судом

- Управо шаљемо допис Фонду здравственог осигурања како би било то одблокирано према нашим радницима. Договор са Синдикатом јесте да радници након што буду имали здравствено осигурање, сједнемо и одредимо минималан процес рада. У потпуности вјерујем премијеру Минићу јер знам шта је све урадио од како је премијер да се Исток 2 стави на располагање РиТЕ Угљевик - наводи Цвијетиновић.

