Рудари у РиТЕ Угљевик наставили штрајк

05.11.2025
16:41
Коментари:1
Рудари у РиТЕ Угљевик и даље су у штрајку. Иако је одржан састанак руководства РиТЕ Угљевик и Штрајкачког обора договор о прекиду штрајка није постигнут. Синдикат сада има само два захтјева - уплату доприноса и добијање концесије на Исток 2.
Уплаћени су доприноси на плате, али нису уплаћени доприноси на 500 КМ регреса, тако да су радници и даље без здравственог осигирања.
- Два кључна захтјева су доприноси и документ на Исток 2. Да се срочи и да би радници имали неку сигурност. Јуче су уплаћени доприноси на плату, били смо осигурани два сата, али смо поново у блокади јер нису уплаћени доприноси на 500 КМ регреса. А та средства дозначава управа Електропривреде Српске - рекао је Бобан Беновић, предсједник Синдиката РиТЕ Угљевик.
Дико Цвијетиновић, директор РиТЕ Угљевик истиче да управа овог предузећа чини све како би се испоштовали радници.
- Управо шаљемо допис Фонду здравственог осигурања како би било то одблокирано према нашим радницима. Договор са Синдикатом јесте да радници након што буду имали здравствено осигурање, сједнемо и одредимо минималан процес рада. У потпуности вјерујем премијеру Минићу јер знам шта је све урадио од како је премијер да се Исток 2 стави на располагање РиТЕ Угљевик - наводи Цвијетиновић.
